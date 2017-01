Fremdsprachen to go

Bild Frau spricht in Smartphone

Sprachen lernen per Smartphone: Bevor man sich in den App-Stores von Google oder Apple nach der passenden App umsieht, sollte man sich fragen, welches Ziel man mit dem Kurs verfolgt.

von Alfred Krüger

Früher musste man die Schulbank drücken, heute lernt man fremde Sprachen auch mobil per App. Sprachlern-Apps gibt es viele. Doch nicht jede ist für jeden Lerntyp oder Lernzweck auch geeignet.

"Do you speak English?" Sprachlern-Apps haben Konjunktur. In den App-Stores von Apple und Google sind sie die großen Renner. Allein Duolingo hat eigenen Angaben zufolge weltweit mehr als 150 Millionen Nutzer, die mit der kostenlosen App eine Fremdsprache lernen. Besonders erfolgreich unter den deutschen Sprachlern-Apps ist Babbel . Bereits im letzten Jahr meldete das Berliner Unternehmen mehr als eine Million zahlende Nutzer.

Vorsicht vor bösen Überraschungen

Der Nutzer hat die Qual der Wahl. Denn neben Platzhirschen wie Duolingo, Babbel oder Busuu gibt es eine Fülle weiterer Apps, die um die Gunst der Nutzer buhlen. Der Vorteil all dieser Apps: Sie machen das Lernen mobil. Ob im Bus, auf dem Weg zur Arbeit, beim Arzt im Wartezimmer oder auf dem heimischen Sofa - die Lerninhalte sind in kleine Häppchen aufgeteilt und per Smartphone-App und Tablet jederzeit verfügbar.

Aber Vorsicht: Die meisten Mobilfunkverträge begrenzen das monatlich verfügbare Datenvolumen. Ist es ausgeschöpft, wird die Netzgeschwindigkeit so weit gebremst, dass eine sinnvolle Nutzung des Internets kaum noch möglich ist. Will man beim mobilen Lernen per App keine bösen Überraschungen erleben, sollte man überprüfen, ob die Lern-App auch offline, also ohne Verbindung zum Internet nutzbar ist.

Einfaches Sprachniveau in wenigen Wochen

Nicht jede App ist für jedes Lernziel geeignet. Bevor man sich in den App-Stores von Google oder Apple nach der passenden App umsieht, sollte man sich fragen, welches Ziel man mit dem Kurs verfolgt. Jemand, der für den nächsten Spanien-Urlaub nur nach ein paar Redewendungen für den Alltag sucht, benötigt einen anderen Spanischkurs als jemand, der die spanische Sprache einschließlich Vokabeln und Grammatik von Grund auf lernen will.

"Eine Fremdsprache lernt sich nicht im Handumdrehen. Planen Sie deshalb viel Zeit ein", rät Stiftung Warentest in einem Leitfaden zur Weiterbildung. Wer intensiv lerne, könne ein einfaches Sprachniveau etwa für die Verständigung im Urlaub schon in wenigen Wochen erreichen. Voraussetzung ist, dass man kontinuierlich möglichst jeden Tag ein paar Übungen absolviert.

Um den Nutzer über einen längeren Zeitraum zum Lernen zu motivieren, setzen viele Apps auf Gamification, also auf spielerische Elemente, die den Nutzer bei der Stange halten sollen. Für abgeschlossene Lerneinheiten gibt es Medaillen, mit denen man wie in einem Online-Spiel nach und nach in seinem Sprachlern-Level aufsteigt. Mit Zusatzpunkten und Medaillen wird belohnt, wer die App ohne Pause Tag für Tag benutzt.

Erst kostenlos testen

Viele Sprachlern-Apps sind kostenpflichtig. Ihre Preise schwanken beträchtlich. Bei Babbel etwa zahlt man pro Monat knapp zehn Euro. Schließt man ein Jahresabo ab, reduzieren sich die monatlichen Kosten auf fünf Euro. Das Abo verlängert sich allerdings automatisch. Eine Kündigung ist zwar jederzeit möglich. Das Abo muss jedoch bis zum regulären Ablauf weiterbezahlt werden, egal ob man noch fleißig lernt oder schon das Handtuch geworfen hat.

Kein Nutzer muss die Katze im Sack kaufen. Denn die meisten kostenpflichtigen Apps können zunächst kostenlos heruntergeladen und getestet werden. Die ersten Übungen sind gratis. Das Portemonnaie muss der Nutzer erst zücken, wenn er weiter lernen will. Die kostenlosen Lektionen reichen in den meisten Fällen um zu entscheiden, ob man dem Lernkonzept etwas abgewinnen und mit der App über längere Zeit arbeiten kann.

Intelligente Chatbots

Der beste Weg, neu erworbene Sprachkenntnisse anzuwenden, ist das Gespräch mit einem Muttersprachler, sollte man meinen. Luis von Ahn, einer der Gründer von Duolingo, ist anderer Ansicht. Man habe versucht, Sprachschüler per Videochat mit Muttersprachlern zusammenzubringen. Das habe in drei von vier Fällen nicht funktioniert, sagte von Ahn dem britischen "Guardian". Die Angst sich zu blamieren habe ein Gespräch verhindert.

Duolingo geht deshalb einen anderen Weg und setzt intelligente Chatbots als Sprachpartner ein. Ihr Vorteil: Sie seien immer freundlich und geduldig, und niemand müsse fürchten, sich im Gespräch zu blamieren, sagen die Betreiber der App. Bisher gibt es die digitalen Sprachpartner allerdings nur für die US-Version von Duolingo sowie nur für die iPhone-App.