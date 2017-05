Ist das ein "Tiefpunkt" in der G7-Geschichte? Ganz so schlimm wird es am Ende zwar nicht. US-Präsident Trump bewegt sich zumindest im Handelsstreit. Bleibt anderswo aber stur und bei "America first".

"Einer gegen Sechs" hieß es beim G7-Gipfel in Taormina auf Sizilien oft. Gemeint war der Blockadekurs von US-Präsident Donald Trump im Kreis der führenden westlichen Industrieländer (G7). Der ist auch nach zweitägigen Beratungen isoliert in der Klimapolitik. Strittig bleibt auch der Umgang mit der Flüchtlingskrise. Zumindest in Handelsfragen konnten die tiefen Gräben ein wenig zugeschüttet werden.