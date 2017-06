Ulli Stielike in Südkorea entlassen, Christoph Daum in Rumänien auf dem Schleudersitz, doch Bernd Storck muss sich in Ungarn trotz der gescheiterten WM-Qualifikation vorerst keine Sorgen um seinen Job als Nationaltrainer machen. "Wir geben Bernd Storck noch eine Chance", sagte Verbandspräsident Sandor Csanyi nach einer Vorstandssitzung, bei der auch Storck anwesend war. Ungarn hatte mit dem 0:1 am vergangenen Freitag in Andorra alle Chancen auf die Teilnahme an der WM 2018 verspielt. Storck, der die Mannschaft zur Euro 2016 geführt hatte, war danach stark unter Beschuss geraten.