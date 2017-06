Neue Milliarden für Athen: Nach monatelangem Tauziehen mit Griechenland haben die Euro-Länder die Auszahlung weiterer Finanzhilfen in Höhe von 8,5 Milliarden Euro an Athen zugesagt. IWF-Chefin Christine Lagarde versprach in einer Mitteilung eine Beteiligung an der Rettung des hoch verschuldeten Landes.

Mehrere Nachrichtenagenturen zitierten Vertreter der Verhandlungskreise, nach denen sich Griechenland und die Vertreter der Euro-Grüppe in Luxemburg geeinigt haben. Athen bekommt nun rund eine Milliarde Euro mehr Geld als benötigt. Nach den Angaben soll das zusätzliche Geld als "Puffer" dienen, damit Athen finanziell mehr Luft hat.

Lagarde: IWF will helfen

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, stellte bereits eine Beteiligung an der Rettung des hoch verschuldeten Landes in Aussicht. Sie habe die Absicht, dem IWF-Führungsgremium ein neues Griechenland-Programm zu empfehlen, hieß es in einer Erklärung Lagardes am Donnerstagabend in Luxemburg. Insbesondere Deutschland hatte auf die Teilnahme des Währungsfonds an der Griechenland-Rettung gedrungen.

ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek hatte schon am frühen Abend von einem "spürbaren Optimismus" berichtet - trotz des Streits über Schuldenerleichterungen für Athen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble habe gesagt, er gehe von einer Einigung aus, so Gellinek. Sie betonte, dass in den letzten Wochen fast nur noch über ein Thema gestritten worden sei: Schuldenerleichterungen für Griechenland und die Beteiligung des IWF am Rettungsprogramm.

Wolfgang Schäuble und einige andere Euro-Finanzminister wollten unbedingt, dass der IWF daran teilnehme, weil er als strenger und unabhängiger Kontrolleur gelte. Gleichzeitig wollten sie aber die Bedingungen des IWF – nämlich Schuldenerleichterungen zu gewähren – nicht akzeptieren.

Ohne neues Geld würde Staatsbankrott drohen

Griechenland hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. 2015 vereinbarte Athen mit den Euro-Partnern ein drittes Hilfspaket über bis zu 86 Milliarden Euro. Jetzt wurde die zeit knapp: Bis Juli braucht die griechische Regierung aus dem Programm weitere 7,5 Milliarden Euro, um Altschulden zurückzuzahlen. Sonst drohte erneut der Staatsbankrott.

Im Mai war eine Einigung über die Auszahlung an dem Streit um Schuldenerleichterungen gescheitert. Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna verwies jetzt darauf, dass Athen 136 von 140 Reformen umgesetzt habe, die Voraussetzung für die Auszahlung sind. "Ich würde sagen, dass Griechenland sein Soll erfüllt hat", sagte er.

Schäuble lehnte in Luxemburg aber bislang weiter eine Zusage von Schuldenerleichterungen zum jetzigen Zeitpunkt ab. Er betonte, er halte sich an die Vereinbarung der Eurogruppe vom Mai 2016. Darin waren Griechenland verschiedene Maßnahmen für Schuldenerleichterungen in Aussicht gestellt worden. Eine Entscheidung soll demnach aber erst am Ende des griechischen Hilfsprogramms Mitte 2018 fallen.

Frankreich: "Langfristige Perspektive"

"Heute wird nicht das Treffen sein, bei dem wir endgültige Entscheidungen über den Umfang von Schuldenerleichterungen treffen", sagte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem. Er kündigte aber "mehr Klarheit" über die 2016 in Aussicht gestellten Maßnahmen an.

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire schlug vor, die Frage der Schulden an die wirtschaftliche Entwicklung Griechenlands zu knüpfen. Wenn sich das Wachstum dort beschleunigt, soll Athen Schulden früher zurückzahlen, wenn es sich verlangsamt, könnten Schuldenerleichterungen gewährt werden.

"Es ist Zeit, dass wir aus dem Management der griechischen Schulden von einem Tag auf den anderen herauskommen", sagte der Franzose in Luxemburg. Griechenland brauche "eine langfristige Perspektive".