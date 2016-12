von Michael Braun

Singles dürfen sich 2017 freuen. Sie erhalten 2017 netto etwas mehr aufs Gehaltskonto als alleinerziehende Elternteile. Nur Gutverdiener müssen Zugeständnisse machen. Immer gilt: Was die Steuer erlässt, nehmen Sozialversicherungen gerne.

Geringverdiener, Familien und Alleinerziehende will der Staat 2017 stärker unterstützen. Deshalb werden gleich vier staatliche Leistungen und Freibeträge erhöht: Der Grundfreibetrag wächst, die Steuerprogression greift später. Es wird etwas mehr Kindergeld gezahlt, und für Gutverdiener steigt der Kinderfreibetrag.

Die Alleinerziehende: Melanies Lohnkonto im Plus

Doch punktgenau wird das Ziel nicht erreicht, eher sehr knapp verfehlt. Denn Singles kommen im nächsten Jahr besser weg als etwa Alleinerziehende, wenn auch nur minimal. Nehmen wir Melanie, eine 35 Jahre alte Frau, die ihre zwei minderjährigen Kinder allein großzieht. Sie leben bei der Mutter. Einen neuen Partner hat Melanie nicht, jedenfalls wohnt er nicht im selben Haushalt.

Links Beispielrechnungen für 2017

Verdient sie 2.000 Euro brutto im Monat, zahlt sie nächstes Jahr knapp sechs Euro weniger Steuern ( siehe Tabelle "Melanies Lohnkonto 2016/17"). Da wirkt vor allem der höhere Grundfreibetrag. Weil zugleich die Pflegeversicherung etwas teurer wird, erhöht sich ihr verfügbares Einkommen aber nur um 4,16 Euro monatlich auf knapp 1.438 Euro. Würde sie 3.000 Euro monatlich verdienen, kämen mit knapp 1.969 Euro 6,46 Euro netto mehr heraus als 2016, so viel wie eine Pizza an der Abholtheke.

Der Single: Anton kann mithalten

Da kann Anton mithalten. Anton gehört nicht zu den Geringverdienern und hat keine Kinder. Der Single bekommt, wenn er monatlich 2.000 Euro brutto verdient, 4,63 Euro netto mehr heraus als 2016 ( siehe Tabelle "Antons Lohnzettel 2016/2017"). Hat er gar 3.000 Euro brutto herausgehandelt, wächst sein verfügbares Einkommen um 6,47 Euro. Ihm lassen Steuerersparnis und teurere Pflegeversicherung sogar einen Cent mehr als der alleinerziehenden Melanie. Nicht viel, sicher, aber in der Tendenz sozialpolitisch falsch.

Melanie kann sich allenfalls damit trösten, dass sie letztlich doch besser wegkommt als der Single. Denn sie kann noch auf weitere vier Euro zusätzlich monatlich setzen, weil der Staat das Kindergeld um zwei Euro pro Kind verbessert. Melanie hat dann also für sich und ihre Kinder gut acht Euro mehr zur Verfügung als 2016, wenn sie 2.000 Euro brutto verdient, und knapp 10,50 Euro, wenn sie mit 3.000 Euro brutto entlohnt wird. Dafür hat sie als Mutter aber auch eine sehr viel höhere Ausgabenverantwortung als der Single.

Gutverdiener Rolf im Minus

Kaum mithalten mit dem "Mehr Nett vom Brutto" bei Melanie und Anton kann Rolf. Rolf ist mittleren Alters, verdient gut bis sehr gut und hat sich, weil seine Frau deutlich weniger verdient, in die steuersparende Steuerklasse 3 eintragen lassen. Sein Gehalt wird also relativ gering besteuert, das seiner Frau relativ hoch. Das Paar kommt dadurch unter dem Strich besser weg. Rolf wird im neuen Jahr steuerlich auch entlastet ( siehe Tabelle "Rolfs Gehaltsstreifen 2016/2017"). Auch er profitiert von dem steigenden Grundfreibetrag und zusätzlich davon, dass die Steuerprogression entschärft wird, die höheren Steuersätze 2017 also später greifen als 2016.

Bei ihm schlagen aber, besonders wenn er 5.000 oder gar 6.000 Euro monatlich brutto verdient, nicht nur wachsende Pflegversicherungskosten zu Buche, sondern vor allem die erhöhten Beitragsbemessungsgrenzen in den Sozialversicherungen. Allein die - trotz stabilen Beitragssatzes - absolut höheren Zahlungen in die Rentenkasse fressen bei einem Gutverdiener mit rund 6.000 Euro brutto monatlich die Steuererleichterungen auf. Aus demselben Grund steigende andere Sozialversicherungsbeiträge führen gar zu einem geringeren Nettoeinkommen im Jahr 2017 - immerhin mehr als 18 Euro monatlich.

Ein Dank an Martin Luther

Ein Geschenk hat die Bundesregierung 2017 aber für alle bereit: Es gibt einen zusätzlichen Feiertag. Den haben die Deutschen dem Reformator Martin Luther zu verdanken. Am 31. Oktober jährt sich zum 500. Mal der Tag, an dem der Mönch seine Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug. Das veränderte, spaltete, erneuerte die Kirche nicht nur in Deutschland. Das Jubiläum hat die Bundesregierung zum bundesweiten Feiertag erklärt. Allerdings nur im Jahr 2017.