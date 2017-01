Bilderserie Winter in Europa

Erst "mittel-kalt", dann Eiskeller und ab Montag wieder "mittel-kalt": Ein sogenannter Kaltlufteinbruch hat Deutschland und Europa fest im Griff. Aber was ist das überhaupt genau?

Schneefall und Blitzeis haben in Teilen Deutschlands abenteuerliche Verhältnisse auf den Straßen verursacht. Besonders betroffen waren Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Nahe Hannover starb am Samstagabend ein Fahrer, als sein Auto von der eisglatten Straße rutschte und gegen einen Baum krachte.

Mit Tief "Egon" wird's auf Deutschlands Straßen in der Nacht ungemütlich.

Es könnte eine ungemütliche Nacht werden: Tief "Egon" bringt heftige Sturmböen und sehr viel Schnee. Einen kleinen Vorgeschmack gab es schon im hohen Norden: An der Nordsee standen Straßen und ganze Küsten-Abschnitte unter Wasser. Bis zum Morgen wird sich die Lage deutlich verschärfen.

Das Tief "Egon" bringt Sturmböen und viel Schnee nach Deutschland. Ein Schneeband wird sich von der Nacht zum Freitag an über die westlichen und nördlichen MittelgebirgeDeutschlands ziehen. Bis Freitagmittag soll "Egon" dann in Richtung Polen weitergezogen sein.

"Mittel- und Süddeutschland betroffen"

"Der Sturm dürfte seinen Höhepunkt in der Nacht gegen drei Uhr erreichen", schätzt ZDF-Meteorologin Katja Horneffer. "Besonders betroffen sind dann die Mitte und der Süden Deutschlands". Aber nicht nur der Orkan sei das Problem.

Auch Regen und im Laufe der Nacht immer mehr Schnee könnten für umgekippte Bäume und Strommasten sowie gefährliche Schneeverwehungen sorgen. Vor allem Pendler müssen daher mit Chaos rechnen: "Die Straßenverhältnisse am Morgen zum Berufsverkehr werden prekär sein", warnt Horneffer. Vor allem in NRW, Hessen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind mit Behinderungen zu rechnen.

Orkanartige Böen

In den Bergen erwartete der Deutsche Wetterdienst orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde. In der Mitte, im Süden und an der Nordsee sind am Freitag Sturmböen möglich, die auf Bergen sogar Orkanstärke erreichen können.

Vor allem im Hochland dürften nach dem heftigen Schneefall am Wochenende hochwinterliche Bedingungen herrschen. Doch Wintersportler und Spaziergänger können die weiße Pracht angesichts des starken Windes vermutlich nicht so recht genießen. Besser werde es erst in der kommenden Woche. Dann rechnen Experten mit einer neuen Dauerfrostperiode.

Sturmflut- und Glätteunfälle

Schon in der Nacht zum Donnerstag beschäftigten eine Sturmflut und Glätte-Unfälle die Polizei und Feuerwehr. In Hamburg stand der Fischmarkt auf St. Pauli binnen eines Tages zwei Mal unter Wasser. Am Donnerstagnachmittag hob eine Sturmflut den Pegel auf 1,80 Meter über dem mittleren Hochwasser, wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sagte.

In anderen Teilen Deutschlands machten Schnee und glatte Straßen den Autofahrern zu schaffen. Bei Unfällen in Bayern kamen drei Menschen ums Leben. Auch in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gab es witterungsbedingte Unfälle.