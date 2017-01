In Serbien harren derzeit etwa 1.500 Flüchtlinge bei Temperaturen weit jenseits des Gefrierpunkts am Belgrader Hauptbahnhof aus. Das Essen ist knapp und die medizinische Versorgung kläglich. Aufgrund der geschlossenen Grenzen gibt es kein Fortkommen.

Sturmtief "Egon" bleibt Wintersportlern in schlechter Erinnerung. Orkanböen, umgestürzte Bäume, gesperrte Liftanlagen - Pistenspaß hört sich anders an. Aber am Wochenende gibt es reichlich weiße Pracht. Beispielsweise im Oberharz: "Hier ist die Hölle los", heißt es bei der Touristen-Information.

Nachdem Sturmtief "Egon" den Straßenverkehr und den Liftbetrieb in vielen Wintersportregionen teilweise lahmgelegt hatte, haben sich die Bedingungen am Wochenende deutlich verbessert. Loipen wurden neu gespurt und Lifte wieder in Betrieb genommen. Einige Unwägbarkeiten blieben aber.

Ordentliche Schneebedingungen

So haben Wintersportler im Schwarzwald in Baden-Württemberg zwar ordentliche Bedingungen. Aber auf Sonnenschein müssen Skiläufer oder Rodler weitgehend verzichten. Stattdessen soll es laut Deutschem Wetterdienst immer wieder schneien. Er sagt etwa zwölf Zentimeter Schnee auf 950 Metern Höhe und bis zu 30 Zentimeter auf 1.450 Metern Höhe vorher.

Möglicherweise könnten am Wochenende mehr Lifte ihren Betrieb aufnehmen, sagte Carolin Kunzmann vom Liftverbund Feldberg. Die Gegebenheiten entlang der Schwarzwaldhochstraße im Nordteil des Mittelgebirges haben sich durch zwischenzeitliche Regenfälle etwas verschlechtert. Wer mit dem Auto in den Hochschwarzwald fahren möchte, braucht in jedem Fall Winterausrüstung.

Erhebliche Lawinengefahr

Nach Einschätzung des Verbandes Deutscher Seilbahnen in München sollte der Bergbahn- und Skibetrieb in Bayern wieder relativ normal laufen. "Die Pisten waren zuletzt ja in einem hervorragenden Zustand", sagte eine Sprecherin. Allerdings müssen Ski-Tourengeher aufpassen. Oberhalb der Baumgrenze gibt es nach Auskunft des Lawinenwarndiensts Bayern vor allem im kammnahen Steilgelände eine erhebliche Lawinengefahr. Hier könne bereits ein einzelner Skifahrer Schneebrettlawinen auslösen.

Eine beachtliche Naturschneedecke gibt es auch in den Wintersportgebieten in Nordrhein-Westfalen. Viele bunte Figuren auf einer weißen Schneedecke - das war am Samstag das Bild im Sauerland. "Es ist ein sehr, sehr gutes Wochenende", sagte die Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland, Susanne Schulten. "Besonders schön ist, dass wir sehr viel Naturschnee haben." Das gelte auch für die mittleren Lagen. 102 Lifte sind demnach an diesem Wochenende im Sauerland in Betrieb, 477 Kilometer Loipen sind gespurt.

Oberharz: "Hier ist die Hölle los"

Im Harz fanden Wintersportfreunde teilweise reichlich weiße Pracht vor. In den Touristik-Gebieten des Oberharzes herrschte großer Andrang. "Hier ist die Hölle los", sagte Angelika Rebentisch von der Touristik-Information Altenau-Schulenberg im Kreis Goslar. Das Telefon stehe nicht mehr still. Die Leute erkundigten sich, ob die Loipen gespurt seien, ob die Lifte liefen und nach Rodelmöglichkeiten.

Im Harz sind derzeit 40 von 52 Pisten geöffnet, 22 von 35 Rodelbahnen präpariert und 307 Kilometer Loipen gespurt. Wer lieber wandern will, für den stehen im Moment 186 Kilometer Winterwanderwege zur Verfügung, teilt der Harzer Tourismusverband auf seiner Webseite mit.

Neuschnee auch im Thüringer Wald

Neuschnee hat am Samstagmorgen auch überall im Thüringer Wald für gute Bedingungen gesorgt. Zum Wochenende konnten in den Urlaubergebieten wieder Loipen gespurt werden, berichtete Christin Löffel vom Regionalverband Thüringer Wald. Da es weiter in dicken Flocken schneie, müssten Pisten immer wieder geräumt werden. "Die Pistengerätefahrer sind jedoch bemüht, die besten Bedingungen zu schaffen."

Das Wintersportzentrum Oberhof meldete 40 Zentimeter Neuschnee. Allein auf dem Rennsteig sind 25 Kilometer Loipen, 10 Kilometer Skiwanderwege und 15 Kilometer Wanderwege präpariert. Auch die sächsischen Wintersportgebiete sind bestens vorbereitet. Die Fichtelberg-Schwebebahn fahre, alles sei "top", sagte Geschäftsführer René Lötzsch. Zudem habe es kräftig Neuschnee gegeben. Auf dem Fichtelberg lagen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes 92 Zentimeter Schnee.