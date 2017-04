Die deutschen Kunstturnerinnen haben sich bei den Europameisterschaften im rumänischen Cluj-Napoca sieben Finalplätze gesichert. Weltcup-Gesamtsiegerin Tabea Alt steht im Mehrkampf-Finale und in der Medaillenentscheidung am Schwebebalken. Gleich drei Endkämpfe erreichte Kim Bui (Mehrkampf, Stufenbarren und Boden). Mit Rang eins in der Vorrunde qualifizierte sich die Olympiavierte Elisabeth Seitz für das Finale am Stufenbarren. Der Chemnitzer WM-Dritten Pauline Schäfer gelang am Boden der Sprung in den Endkampf.