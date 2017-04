... ist emeritierter Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Seine Schwerpunkte sind die Zukunft der Bundeswehr, der Nahostkonflikt, deutsch-israelische Beziehungen sowie Geschichte und Gegenwart des Judentums. Wolffsohn wurde 1947 in Tel Aviv als Sohn einer 1939 nach Palästina geflüchteten Kaufmannsfamilie geboren. 1954 remigrierte seine Familie nach West-Berlin. Nach Wehrdienst in Israel und Studium in Berlin, Tel Aviv und New York lehrte er von 1981 bis 2012 als Professor.