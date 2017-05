Elite-Unis und Streiks: Was in Frankreich anders ist

So nah - und manchmal doch so fern: In Frankreich ist einiges anders als in Deutschland. Die Führungskräfte werden an umstrittenen Elite-Unis ausgebildet, die politische Kultur ist von Konflikt statt Konsens geprägt. Frankreich ist eine Atommacht mit kolonialer Vergangenheit, die das Land bis heute prägt.

Frankreich gibt Deutschen oft Rätsel auf. Das politische System folgt auf den beiden Seiten des Rheins teils unterschiedlichen Regeln. Ein Überblick kurz vor der entscheidenden Runde der Präsidentenwahl zwischen der Rechtspopulistin Marine Le Pen und dem sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron:

Elite-Hochschulen

Frankreichs Elite-Hochschulen bilden die künftigen Führungskräfte des Landes aus. Auf ihren Fluren knüpfen spätere Politiker, Spitzenbeamte und Wirtschaftsbosse Netzwerke, die oft über Jahrzehnte gepflegt werden. Die harten Aufnahmeprüfungen sind berüchtigt. Bekannt ist vor allem die Verwaltungsakademie ENA (École Nationale d'Administration). Ein Beispiel: Der aktuelle Präsident François Hollande war in einem ENA-Jahrgang mit Umweltministerin Ségolène Royal und Finanzminister Michel Sapin.

Die Elite-Fabrik wird immer wieder infrage gestellt - Kritiker fürchten, dass sie eine stromlinienförmige, statusbewusste Führungsschicht hervorbringt, die nur im eigenen Saft schmort. Auch Macron absolvierte die ENA. Le Pen, die sich als Kämpferin gegen "das System" profiliert, ging auf eine renommierte Pariser Jura-Universität, aber nicht auf eine "Grande école".

Weltmacht Frankreich

Frankreich ist stolz auf seinen Einfluss auf dem internationalen Parkett. Das Land hat ein dichtes Diplomatennetzwerk, ist Veto-Macht im UN-Sicherheitsrat und verfügt über die Atombombe. Während Militäreinsätze in Deutschland traditionell skeptisch gesehen werden, ist Frankreich oft an vorderster Front dabei - aktuell etwa beim Kampf gegen Terrorgruppen in der Sahelzone (Übergangszone zwischen der Sahara und den Savannen-Gebieten in Afrika) und im Irak.

Konflikt statt Konsens

Das politische System in Frankreich ist konfrontativ und nicht auf eine Kultur des Konsenses ausgelegt. Ein Grund ist das Mehrheitswahlrecht, das der Regierung in der Regel einen klaren Rückhalt in der Nationalversammlung verschafft. Koalitionen zwischen den großen Lagern sind unüblich, Links und Rechts stehen sich oft unerbittlich gegenüber. Gesellschaftliche Konflikte werden stärker auf der Straße ausgetragen als in Deutschland - einschließlich brennender Reifenstapel und aus deutscher Sicht martialischem Auftreten der Polizei.

Streikfreude

Das gilt auch in der Wirtschaft, in Frankreich wird deutlich mehr gestreikt als in Deutschland. Die Gewerkschaften haben im Verhältnis weniger Mitglieder und sind untereinander stärker zersplittert. Um Einfluss auszuüben, setzen sie daher mehr auf die Macht der Straße. Zugleich ist auch das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern stark von Konfrontation geprägt. Hinzu kommt, dass in Frankreich jeder Bürger ein Streikrecht hat - unabhängig von Gewerkschaften. Zudem ist es üblich, dass nicht nur im Rahmen von Tarifverhandlungen gestreikt wird, sondern auch aus politischen Motiven.

Ex-Kolonialmacht

Frankreichs weltumspannendes Kolonialreich ist lange passé, doch das Kapitel hat Auswirkungen bis heute. Zum einen hat Frankreich enge Verflechtungen mit vielen Ländern in Afrika - die Einflussnahme des Landes in der Region wird immer wieder kontrovers diskutiert. Zum anderen kamen viele Zuwanderer aus den früheren französischen Gebieten vor allem in Nordafrika ins Land.

Der Staats soll's richten

In Frankreich gibt es eine alte und weit verbreitete Erwartung, dass der Staat die Wirtschaft steuern soll. Beispiel: Als einem Traditionswerk des Zugherstellers Alstom vor wenigen Monaten das Aus drohte, bestellte der Staat schnell 15 TGV-Züge, um den Standort zu sichern. Paris hält strategische Beteiligungen an Großunternehmen aus der Verteidigungs-, Energie- und Transportbranche. Laut einem Bericht des Rechnungshofs macht der Staat aber nicht gerade einen guten Job als Aktionär: Die Einflussnahme sei nur selten das beste Mittel, um gegen den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft zu steuern.