Angst ist ein schlechter Ratgeber

Die Kirchen in Deutschland haben in ihren Weihnachtsbotschaften dazu aufgerufen, Terror und Gewalt mit Entschlossenheit, Mut und Zuversicht zu begegnen.

"Eine Moralität, ein Geist von Patriotismus, Treue, Gehorsam, Mut und Sympathie, mit dem die siegreichen Gruppen besser ausgestattet sind im schwindelerregenden Wettbewerb der Geschichte um Überleben und Dominanz. Es sind die heiligen Werte, immun gegen jedes materielle Tauschgeschäft, die uns am meisten binden. In jeder Kultur ist der Widerwille, einen Angehörigen, religiöse oder politische Brüderschaften und Mutterländer zu verraten, die Linie, die wir normalerweise nicht überschreiten. Eine Hingabe an diese Werte kann Erfolge zeitigen, die alle Erwartungen übertreffen."

Doch es gibt auch bei denjenigen in der Region eine unterschwellige Freude, die die mörderische Gewalt des Islamischen Staats ablehnen, sich aber dennoch nach der Wiederkehr eines muslimischen Kalifats und nach dem Ende der nationalstaatlichen Ordnung sehnen, die einst von den Großmächten erfunden und aufgezwungen wurde." Von dieser Erkenntnis ausgehend müssen wir die Revolution des IS bekämpfen, statt sie - wie mit unserem bisherigen Handeln - weiter anzufachen und ihr möglicherweise sogar zum Sieg zu verhelfen.

Hier liegt der Schlüssel zum Verständnis des islamistischen Terrors, so meint Scott Atran, Anthropologieprofessor am CNRS, dem Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung in Frankreich. "Der IS ist eine Revolution" steht als Titel über dem Essay, mit dem Atran die Ergebnisse einer breit angelegten Untersuchung mithilfe von Interviews und Experimenten mit jungen Männer in den sozialen Brennpunkten von Paris, London, Barcelona und einigen nordafrikanischen Großstädten sowie mit gefangenen und ehemaligen Kämpfern von IS und Dschabhat al-Nusra darlegt.

Der Terrorführer forderte seine Anhänger auf, die westlichen Bündnisse, aber auch jeden einzelnen Gegner - einschließlich aller Muslime, die ihm nicht folgen - in ihre Einzelteile zu zerlegen. Es scheint, als sollten die Enthauptungen und die anderen bestialischen Mordmethoden des IS Ausdruck dieses - in Wirklichkeit unheiligen - Zorns sein.

Dann wären die Islamisten nichts anderer als die Jakobiner der Französischen Revolution, die eben jene alte Ordnung beseitigen wollen und sich dabei mit ihrer Schreckensherrschaft auch gegen all jene richten, die sich ihnen nicht anschließen wollen. Der Anführer der Jakobiner, Maximilien Robespierre, sagte am 5. Februar 1794 vor dem Nationalkonvent in Paris: "Ohne Terror ist die Tugend machtlos. Ohne Tugend ist der Terror verderblich. Der Terror ist nichts anderes als unmittelbare, strenge, unbeugsame Gerechtigkeit; er ist also Ausfluss der Tugend."

Was ist der Unterschied zwischen uns und den Terroristen des IS? Der IS will die Welt retten, wir nur uns selbst. Klingt abwegig? Provokativ? Beleidigend? Keins von allem. Es ist eine realistische Einschätzung, jedenfalls so lange, wie wir dies weiter zulassen. Die Geschichte hält eine Reihe vergleichbarer Zeiten parat, aus denen wir eigentlich hätten lernen müssen. Nehmen wir an, wir hätten das Ancien Régime, eine Herrschaftsform, deren oberstes Ziel der Erhalt der eigenen Macht war, nicht das Wohl der Menschen.

Das zweite vernachlässigte Feld bei der Terrorbekämpfung ist das kompromisslose Vorgehen gegen die Ideologie. Wie kann es sein, dass sich ein Moscheeverein in Berlin-Moabit selbst als Hochburg des IS in Deutschland bezeichnen kann, den IS mit Spenden und Propaganda unterstützt und dennoch nicht verboten wird, weil der entsprechende Antrag irgendwo zwischen den zuständigen Behörden dümpelt? Dabei ist der Kampf gegen die Ideologie des Islamismus von herausragender Bedeutung. Ich will das einmal anhand historischer Bezüge erläutern.

Da gibt es ein paar gute Projekte, aber insgesamt viel zu wenige. Denn fast alle Anschläge und Anschlagsversuche in Deutschland in 2016 wurden von Personen verübt, die nicht auf dem Radarschirm der Sicherheitsbehörden waren, zuletzt ein 12-Jähriger, der eine Nagelbombe auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt zünden wollte.

Ideen gibt es viele, doch wie schon in den vergangenen fünfzehn Jahren seit dem 11. September 2001 lassen die Parteien bei ihren Forderungen zwei wesentliche Felder außer Acht, ohne die eine wirksame Terrorbekämpfung nicht gelingen kann. Das eine ist die Prävention, das "sich kümmern" um junge Leute, die anfällig sind für eine Radikalisierung, weil sie sich selbst in unserer Gesellschaft benachteiligt fühlen.

Im Jahr 2016 gab es in Deutschland fünf ausgeführte Terroranschläge, fünfzehn innerhalb Europas, doch nur ein einziger - der Angriff auf Flughafen und Metro von Brüssel - wurde von einer größeren Terrorzelle ausgeführt, die dem IS unmittelbar zuzurechnen ist. In allen anderen Fällen waren es Einzeltäter oder Kleinstzellen, auch wenn sie teilweise Mitwisser hatten.

"Ich muss mal irgendwo einen Anschlag begehen" - Es ist ein Satz, auf den die Terrorfahnder in Deutschland nicht selten stoßen in abgehörten Gesprächen von Islamisten oder in ihrer abgefangenen Kommunikation per Telefon, Email oder in sozialen Medien. Was wie Prahlerei und Maulheldentum klingt, wird immer häufiger zu einer todernsten Angelegenheit.

Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin: Er war der traurige Höhepunkt eines Jahres, das auch in Deutschland vom Terrorismus geprägt war. Doch was ist jetzt zu tun? Wir brauchen bessere Antworten, denen Taten folgen müssen.

So kann es sein, dass 18.000 irakische Soldaten vor ein paar Hundert IS-Kämpfern die Flucht ergreifen und ihnen kampflos Mossul, die zweitgrößte Stadt ihres Landes, überlassen. So kann es sein, dass Tausende junger Muslime aus Westeuropa davon überzeugt sind, dass sie in Syrien und Irak gegen die Streitkräfte von Supermächten siegen könnten.

Terror ist die dunkle Seite der Globalisierung

Das französische Forscherteam um Atran verweist auf ähnliche Beispiele in der Geschichte: George Washington, der seine hoffnungslos unterlegene Revolutionsarmee bei Valley Forge gegen 30.000 Soldaten des britischen Kolonialreichs in die Schlacht führte und siegte. Die Sikarier, dolchschwingende Juden, die im 1. Jahrhundert mit ihren Angriffen die römische Besatzungsarmee unter Druck setzten. Arminius, der Cherusker, der im Jahr 9 mit seinen Germanen drei Legionen Roms mit mehr als 20.000 Soldaten in der Varusschlacht vernichtete.

So wie damals der Terror Ergebnis und Ausdruck einer sich ändernden Welt war, so ist er heute die dunkle Seite der Globalisierung, in der Menschen, Völker, Bündnisse sowie alte Strukturen und Institutionen den Halt verlieren und sich nach Orientierung sehnen. In dieser total vernetzten Welt mit immer weniger erkennbaren Referenzpunkten suchen Individuen in einem kollektiven Radikalismus den Knotenpunkt einer neuen Identität, für die sie die alte zerschlagen müssen. Extremisten aller Couleur knüpfen ihr eigenes Netz, um im globalen Netz dauerhaft neue Stabilität gewinnen zu können.

Treiber dabei sind die Jungen, die in ihrer Selbstfindungsphase am ehesten den Druck und die Opferbereitschaft verspüren, und die Alten, die sich in einem verzweifelten Abwehrkampf gegen den Untergang wähnen. Es ist kein Kampf der Kulturen, sondern ein Kampf des Neuen gegen das Alte, das einen entscheidenden Nachteil hat, wie Atran meint: "Menschen sind bereit zu höchstem Einsatz und Anstrengungen - im Guten wie im Schlechten - für jene Ideen, die ihnen ein Gefühl von Bedeutung vermitteln. In einem notwendigerweise chaotischen Universum, in dem Menschen erkennen, dass der Tod unvermeidlich ist, gibt es den einen überwältigenden psychologischen Antrieb, um die Tragödie dieser Erkenntnis zu überwinden: zu erkennen, ‚warum es mich gibt‘ und ‚wer ich bin‘."

Besseren Antworten müssen Taten folgen

Der IS und der Islamismus erwecken den Anschein, sie hätten auf beide Fragen die passenden Antworten parat. Wer diese als Lügen entlarven will - und das sind sie -, darf das nicht nur behaupten, sondern muss es beweisen, mit besseren Antworten, denen dann auch die Taten folgen. Gemessen an diesem Maßstab geben wir ein unfassbar jämmerliches Bild ab.

Wo sind die Demokraten, die sich von verfassungsfeindlichen Islamisten und Rechtsradikalen ihren Staat nicht kaputt machen lassen? Die auf die Straße gehen, in die sozialen Brennpunkte, in die Wahlkabinen und zu den Menschen anderer Herkunft und anderen Glaubens, um sich gemeinsam zu engagieren für ein vielfältiges, stärkeres und freies Deutschland?

Wo ist die große gemeinsame Demo mit Hunderttausenden gegen den Hass von Salafisten, Pegida und Teilen der AfD? Wo sind die mutigen Muslime in Deutschland, die den Islamisten und ihrer Ideologie gemeinsam mit den Nicht-Muslimen entgegentreten? Den letzten großen Protest - mit 25.000 Demonstranten unterschiedlichen Glaubens - gab es im November 2004 in Köln kurz nach der Ermordung des niederländischen Filmemachers Theo van Gogh.

Wo sind die Politiker, die eine Vision entwickeln für das Deutschland und das Europa der Zukunft, die sich in eine globalisierte Welt integrieren? Wo sind die Vordenker, die den Fahrplan aufstellen, die notwendigen Maßnahmen erklären und die Menschen für die Veränderung begeistern? Stattdessen haben wir viele Politiker ohne Visionen, die reagieren, statt zu agieren. Die, damit sie nicht abgewählt werden, den radikalen Kräften nach dem Mund reden, statt sie mit einem besseren Plan, mit überzeugenderen Argumenten, unermüdlichem Einsatz in der Bevölkerung und kraftvollen Entscheidungen kleinzugestalten.

Wo sind die überzeugten Europäer, die Frieden, Freiheit und Stabilität eines ganzen Kontinents durch die Bereitschaft zum Kompromiss über Jahrzehnte garantiert haben? Wo sind die osteuropäischen Freunde, die ihre Aufnahme in die EU nicht als gegenseitige Kosten-Nutzen-Kalkulation, sondern als Bekenntnis zu den Prinzipien eines europäischen Bündnisses von liberalen Demokratien verstanden haben?

Wo sind unsere gemeinsamen Werte? Statt alledem haben wir ein Europa, dessen Zivilisationsdecke offenbar so dünn ist, dass der Rückfall in Autokratie, Nationalismus, Menschenfeindlichkeit und vielleicht sogar blutige Konflikte kaum zu bremsen ist. Ein Europa, das selbst nicht mehr weiß, was es ist, wofür es steht und wohin es will.

Angst ist ein schlechter Ratgeber

Darf man an dieser Stelle daran erinnern, dass die Unterlegenen in den großen Revolutionen der Geschichte immer an denselben Symptomen von Orientierungsverlust, Kraftlosigkeit und Werteverfall litten? "Wir sehen Amerika und seine Verbündeten herumstolpern zwischen Angst, Schwäche, Unfähigkeit und Versagen", konstatierte Kalif al-Baghdadi in seiner Audiobotschaft, "Amerika, Europa, Australien, Kanada und ihre abtrünnigen Anhängsel und Sklaven unter den Herrschern der muslimischen Länder hat der Islamische Staat in Panik versetzt.“

Soll dieser menschenverachtende, selbst ernannte Revolutionsführer und Terrorist wirklich das letzte Wort haben? Wir sollten die Dinge stärker beim Namen nennen. Die Islamisten bezeichnen sich gern als Kämpfer. Kämpfer? Wenn sie - wie in diesem Jahr geschehen - Männer, Frauen und Kinder mit LKW überrollen, wenn sie einen 84-jährigen Priester in seiner Kirche ermorden, wenn sie bei einem Musikfestival und einer Hochzeit Bomben zünden, dann sind sie nur erbärmliche Feiglinge, die unsere Verachtung verdienen, nicht aber unsere Angst.

Angst ist ein schlechter Ratgeber, sie polarisiert unsere Gesellschaften und befeuert Populismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Deshalb steht für mich am Schluss dieses Jahres 2016 ein Satz des amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt, der zum Leitsatz für ein besseres 2017 werden sollte: "Es gibt nichts, vor dem wir Angst haben müssen, außer vor der Angst selbst."