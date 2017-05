Emmanuel Macron wird der jüngste Präsident der französischen Geschichte. Er hat keinen Partei-Apparat im Rücken. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit: Er kennt die Philosophie Hegels ebenso wie die Spielregeln von Hedgefonds. Europa blickt gespannt auf das französische Wunderkind.

Der raketenhafte Aufstieg von Emmanuel Macron fasziniert. Der politische Newcomer ist in der Pariser Elite bestens vernetzt. Nun muss er aber erst beweisen, ob er sein Versprechen eines politischen Neuanfangs im gelähmten Frankreich einlösen kann.

"Lieben wir Frankreich"

Der künftige französische Präsident hat nach seinem Wahlsieg versprochen, mit aller Kraft gegen die Spaltungen der französischen Gesellschaft zu kämpfen. "Ich kenne die Wut, die Angst, die Zweifel, die ein großer Teil von Ihnen ausgedrückt hat", sagte Macron am Sonntagabend mit Blick auf das Wahlergebnis. Macron hatte die Stichwahl laut Hochrechnungen mit rund 65,5 Prozent gewonnen, die Rechtspopulistin Marine Le Pen kam auf rund 34,5 Prozent.

"Ein neues Kapitel unserer langen Geschichte beginnt heute Abend", sagte Macron in einer Fernseh-Ansprache. "Ich will, dass es das der Hoffnung und des wiedergefundenen Vertrauens ist." In einer Mischung aus präsidialem und leidenschaftlichem Stil fügte Macron hinzu: "Lieben wir Frankreich. Von heute Abend an und für die fünf kommenden Jahre werde ich ihm mit Demut, mit Hingabe, mit Entschlossenheit dienen, in Ihrem Namen. Es lebe die Republik, es lebe Frankreich."

Was für ein Durchmarsch: Noch vor drei Jahren war Emmanuel Macron außerhalb der Pariser Polit-Blase völlig unbekannt; nun wird er der jüngste Präsident der französischen Geschichte. Mit 39 Jahren Chef im Élyséepalast. Manche nennen ihn den "französischen Obama" - wie der frühere US-Präsident mit seinem Wahlkampfslogan "Yes, we can" steht Macron für eine Politik der Zuversicht. "Wir werden Frankreich seinen Optimismus zurückgeben", rief er seinen Anhängern zu. Positive Töne für ein verunsichertes Land.

Philosophie-Studium: Machiavelli und Hegel

Nicht nur wegen seines Alters wird Macron ein ungewöhnlicher Präsident. Geboren wurde der Hoffnungsträger 1977 im nordfranzösischen Amiens. Seine Eltern sind Ärzte: der Vater Spezialist für Neurologie, seine Mutter berät zur gesetzlichen Sozialversicherung. Auf der Jesuitenschule entdeckte er seine Leidenschaft für die französische Sprache und das Klavierspielen. In beiden Disziplinen gewann er Wettbewerbe.

Macron studiert an der Sciences Po in Paris und wird Assistent des Philosophen Paul Ricoeur. Seine Magisterarbeit schreibt er über den italienischen Philosophen Niccolo Machiavelli. Später beschäftigt er sich mit Friedrich Hegel. 2002 erhält Macron einen Platz in der Kaderschmiede ENA. Er ist einer der Besten seiner Abschlussklasse, fängt im Finanzministerium an. Später geht er zur Investmentbank Rothschild. Sein Aufstieg bleibt rasant: Nach der Wahl von François Hollande zum Präsidenten wird er dessen Berater, später rückt Macron zum Minister für Wirtschaft (2014-2016) auf.

Doch Macron hat seine eigenen Ideen. Er will Frankreich gestalten. Er tritt als Wirtschaftsminister zurück und gründet im August 2016 seine Bewegung "En Marche". Sie zählt heute etwa 250.000 Mitglieder. Macron beschreibt sie selbst als "progressive soziale" Bewegung, mit der die verkrusteten Strukturen des politischen Systems aufgebrochen werden sollen - jenseits der rechten oder linken politischen Lager. Sein Programm bezeichnet er als eine "Revolution". Kernbereiche sind Bildung, Arbeit, Wirtschaft, Sicherheit und Außenpolitik.

Liebesgeschichte mit Ex-Lehrerin

Die Liebesgeschichte mit seiner Frau Brigitte (64) begeisterte die Medien - das Paar mit mehr als zwei Jahrzehnten Altersunterschied lernte sich in einer Theatergruppe an Macrons Schule kennen. Er war Schüler, sie Lehrerin. Ein Fernsehsender grub ein Video von der damaligen Aufführung aus, in der Macron eine Vogelscheuche spielte. "Unsere Geschichte hat uns einen hartnäckigen Willen eingehämmert, nichts dem Konformismus zu überlassen", sagt Macron.

Macron fiel immer wieder mit Kritik am zögerlichen Reformkurs der Regierung auf. Seine liberalen Positionen verärgerten dabei viele Linke - die deshalb nun auch allenfalls mit geballter Faust in der Tasche für ihn stimmten. Im vergangenen Sommer brach Macron mit Hollande und trat zurück. Ein Schritt ins Unbekannte - erst wenige Monate zuvor hatte er seine Bewegung "En Marche!" gegründet, mit den Initialen seines Namens.

Doch Macron profitierte von Hollandes Unbeliebtheit, vom Streit der Linken, von der Job-Affäre des konservativen Kandidaten François Fillon. Und war plötzlich Favorit. Mit seiner Kandidatur jenseits der klassischen Parteien hat er die politische Landschaft in Frankreich umgepflügt.

"Weder rechts noch links"

Nun muss er sein Versprechen, Frankreich mit einem pro-europäischen, liberalen Kurs "weder rechts noch links" aus der Krise zu führen, auch einlösen. Dazu braucht er eine Mehrheit im Parlament, das es erst noch zu wählen gilt. Und er darf nicht vergessen, dass er einen großen Teil der Franzosen auf seinem Weg erst noch mitnehmen muss - denn sein Wahlergebnis war für viele vor allem ein Votum nicht für sein Programm, sondern gegen Le Pen.

Viele Franzosen sind nach wie vor skeptisch, was Macrons wirtschafts- und finanzpolitischen Kurs betrifft. Kritiker sehen in ihm einen Vertreter der Finanzmärkte. Als ehemaliger Mitarbeiter der Investmentbank Rothschild kennt Macron die Sprache der Hedgefonds. Vor allem Le Pen hat ihn immer wieder als Gesicht der Finanzwelt bezeichnet, als Kandidaten der "Kaviarlinken". Macron wies das immer wieder zurück: "Ich werde nicht von den Banken kontrolliert. Wenn das der Fall wäre, hätte ich weiter für sie gearbeitet." Nun will er für alle Franzosen arbeiten.