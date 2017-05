Emmanuel Macron will Frankreich reformieren und Europa am liebsten gleich mit. Da hat sich Frankreichs neuer Präsident viel vorgenommen. Immerhin hat er es geschafft, in europakritischen Zeiten mit einem proeuropäischen Programm, die Wahl zu gewinnen. Jetzt muss sich Emmanuel Macron mit seiner Politik bewähren. Die Liste der Baustellen ist jedenfalls lang.

Kommentar von Eckart Gaddum

Frankreich hat einen neuen, jungen Präsidenten. Am Montag kommt er nach Berlin – mitten in den deutschen Wahlkampf. Vielleicht ist die Konstellation gar nicht so schlecht. Mit dem charismatischen Reformer will es sich kein Wahlkämpfer verderben.

Emmanuel Macron bringt eine faszinierende Geschichte mit. Aus der Mitte einer unzufriedenen, politikfrustrierten und scheinbar radikal-verführbaren Gesellschaft hat er eine neue, frische politische Bewegung in Gang gesetzt und es an die Spitze des Staates geschafft. Er versucht die Revolution ohne billiges Feindbild, ohne rhetorischen Hass, proeuropäisch, neugierig auf Deutschland.

Bei allem Chaos, das aktuell beim Aufstellen der "Rpublique-en-marche"-Kandidaten für die Wahlen zur Nationalversammlung im Juni herrschen mag, ist es eine Freude zu beobachten, wie sich in Frankreich bisher politikferne Menschen in die neue Partei einbringen. Geschickt und nicht aussichtslos versucht Macron, aus allen Lagern Anhänger und Unterstützer zu sammeln. Niemand weiß, ob das Experiment am Ende gelingt, aber zunächst einmal mutet es wie ein kleines Wunder an.

Reaktive Reflexe

Die Frische, der Aufbruch, das Unkonventionell-Überraschende, das Parteiübergreifende, das der Besucher aus Frankreich mitbringt, trifft hierzulande auf eine vordergründig stabile Wirklichkeit. Die Deutschen pflegen gerade ihren nordrhein-westfälischen Kleingarten. Sie haben im größten ihrer Bundesländer gewählt und werden am Montag - je nach Ergebnis - das Wer-mit-wem und das Wohin-führt-das diskutieren. Alles von Relevanz vollzieht sich - sieht man von der AfD ab - geordnet in der Mitte.

Gegenüber dem französischen Partner und seiner offenen Einladung zu einem gemeinsamen Neuanfang sind öffentlich schon alle reaktiven Reflexe abgearbeitet: Jens Spahn (CDU) empfiehlt dem französischen Nachbarn deutsche Erfahrungen beim Sparen und Sanieren. Ein Wochenmagazin packt die Deutschen auf seinem Titelblatt instinktsicher bei der verlässlichsten aller deutschen Phobien: der Angst ums Portemonnaie ("Macron rettet Europa und Deutschland soll zahlen") und mancher predigt gar gnädige Hilfe für Frankreich. Musterknabe, Zahlmeister, deutsches Überlegenheitsgehabe. Damit sind wir mit allen klassischen Verhaltensmustern deutscher Europapolitik durch. Sie haben den Prozess noch nie weiter gebracht.

Wettbewerb um den Politstar

Umso spannender wird es zu beobachten sein, was sich jenseits dessen an diesem Montag deutsch-französisch in Bewegung setzt. Substantiell wird es noch nicht sein, aber unter den wichtigen Akteuren in Berlin ist immerhin eine Art Wettbewerb um den neuen französischen Politstar ausgebrochen. Ein bisschen Glanz und schicke Fotos mit einem jugendlichen Hoffnungsträger kann jeder Wahlkämpfer gut gebrauchen: Küsschen statt kalte Schulter. Im Übrigen hat der Neue den Berliner Gastgebern schon ein paar anknüpfungsfähige Köder hingeworfen: Den Willen zur digitalen Offensive für die Kanzlerin, die Bereitschaft zum Sparen für den Finanzminister. Gegenüber dem Außenminister ist schon von Freundschaft die Rede.

Das Unwort "Eurobonds" - die Vergemeinschaftung von Schulden - wird vermieden. So ist ein Feld bereitet, auf das sich erste gemeinsame Schritte setzen lassen. Die Frage wird sein, wieviel Zug dieses erste Feuerchen in den deutsch-französischen Kamin bringt, ob die Begeisterung für einen unbedingten Fortschritt stärker sein wird, als Expertenskepsis und Ressortbedenken wenn es um Investitionen, einen europäischen Finanzminister und so weiter geht. Alle großen Sprünge in Europa entschieden sich stets an dieser Konstellation.

Bestes Beispiel ist die Einführung des Euro, der politisch unbedingt gewollt, aber ökonomisch nur ein Torso war und von vielen Fachleuten zu Recht mit Skepsis betrachtet wurde. Unter seinen Konstruktionsfehlern leidet Europa bis heute und ist dennoch ein faszinierendes Projekt. Was jetzt unter der Überschrift einer Stärkung des Euroraums diskutiert wird, ist grundsätzlich so neu nicht. Das Spannende liegt in einer möglichen Renaissance des gemeinsamen Willens. Deshalb beginnt am Montag ein neues Spiel, wenn ein Präsident Macron die deutsche Bühne betritt.