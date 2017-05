Emmanuel Macron will Frankreich reformieren und Europa am liebsten gleich mit. Da hat sich Frankreichs neuer Präsident viel vorgenommen. Immerhin hat er es geschafft, in europakritischen Zeiten mit einem proeuropäischen Programm, die Wahl zu gewinnen. Jetzt muss sich Emmanuel Macron mit seiner Politik bewähren. Die Liste der Baustellen ist jedenfalls lang.

von Susanne Freitag, Paris

Emmanuel Macron übernimmt das Präsidentenamt von Francois Hollande. Der Ablauf des Tages steht fest. Besonderheiten? Klar: Die Übergabe der Staatsgeheimnisse und der Code für Frankreichs Atomwaffen. Aber eben auch ganz viel Zeremoniell. So sieht er aus, Macrons erster Arbeitstag - hier im Livestream.

"Freistehende Residenz mit eigenem Park, 365 Zimmer, 11.180 Quadratmeter, aufwendig möbliert (Mobiliar wird übernommen). Beste Lage, 55, Rue Saint Honoré, Regierungsviertel. Restaurants und Geschäfte in Fußweite, persönlicher Sicherheitsdienst vorhanden. Vertrag begrenzt auf fünf Jahre." Der Preis, den man für dieses Objekt in Paris bezahlen müsste, sprengt jede Vorstellungskraft. Für Emmanuel Macron ist es ab diesem Sonntag die neue Dienstwohnung.

Quelle: ZDF

Die fünfjährige Regierungszeit von Francois Hollande hat um Mitternacht geendet, an diesem Vormittag wird das Amt an den gewählten Nachfolger abgetreten. Die Übergabe selbst dauert nur etwa eine Stunde, um 10 Uhr geht’s los. Im Ehrenhof des Elysée liegt ein langer roter Teppich. Dort wird der neue Präsident vom alten empfangen. Der Hof ist dann voll mit Journalisten und mit Soldaten in Paradekleidung - der neue Präsident nimmt zugleich seine ersten Militärparaden ab. Die große Nation setzt auf große Gesten und Traditionen, das hat sich bewährt, sieht toll aus, das hat Würde und Klasse.

Staatsgeheimnisse und Atomcode

Dann gehen beide gemeinsam ins Büro des Präsidenten zum Gespräch unter vier Augen, 20 bis 30 Minuten. Sie besprechen die Geheimnisse des Staates, und François Hollande übergibt seinem Nachfolger den Code für den Einsatz der Atomwaffen Frankreichs. Die Nachfolge wird besiegelt. Emmanuel Macron ist ab dann der jüngste aber zugleich auch der mächtigste Staatspräsident in Europa. Für Macron ist der Elysée-Palast nicht neu, er hat dort bereits als Berater Hollandes gearbeitet, aber es ist unwahrscheinlich, dass er während dieser Zeit zum Beispiel den Jupiter-Saal kennengelernt hat, jenen Bunker, in dem sich im Kriegsfall die militärische Kommandozentrale befindet.

Danach begleitet der neue Präsident den alten Präsidenten in den Hof. Das ist der Moment, der alle fünf Jahre Geschichte schreibt. Hollande hatte seinen Vorgänger Sarkozy einfach stehen lassen, das war sehr ungewöhnlich. Heute dürfte das anders sein, beide Männer kennen und schätzen sich. Hollande betrachtet seinen Ex-Minister fast als so etwas wie seinen politischen Ziehsohn.

König der Republik

Nach diesem Zeremoniell aber geht es eigentlich erst richtig los. Im großen Festsaal des Elysée-Palastes beginnt die Amtseinführung, eine Serie symbolischer, feierlicher Akte - es lebe der König der Republik!

Zuerst wird dem Präsidenten der große Orden der Ehrenlegion verliehen, an einer langen Kette mit 16 goldenen Kettengliedern, in die der Name des neuen Präsidenten bereits eingraviert wurde. Während seiner Amtszeit wird er es sein, der diese Auszeichnung verleihen wird. Dort wird er dann seine Antrittsrede halten. Im Anschluss wird der Präsident mit militärischen Ehren empfangen, die französische Trikolore wird gewürdigt, während im Garten des Invalidendoms 21 Kanonenschüsse abgegeben werden. Der neue Präsident ist ernannt.

Neuer Präsident - neue Première Dame

Und die neue Première Dame ! In den letzten Jahren kannte Frankreich einen einsamen Präsidenten Hollande, der nach der schmutzigen Trennung von seiner Lebensgefährtin Valerie Trierweiler und während seiner Liaison mit der Schauspielerin Julie Gayet lieber allein im Elysée Palast lebte.

Emmanuel Macron ist verheiratet, seine Frau Brigitte hat drei Kinder aus erster Ehe. Auch über sie wird viel geschrieben, weil sie 24 Jahre älter ist als er und seine Theaterlehrerin war. Aber sie hat Klasse, vertritt gleichzeitig das traditionelle und das unkonventionelle Frankreich an der Seite ihres außergewöhnlich jungen Gatten, der jetzt die Geschicke des Landes leiten wird.

Kranz, Volk und was noch?

An diesem Mittag ist seine nächste Station der Arc de Triomphe auf den Champs Elysées. Kranzniederlegung am Denkmal des unbekannten Soldaten und Zeremonie an der Flamme. Francois Hollande hatte ihm da vor einer Woche schon eine Art Einführungskurs gegeben, als beide am 8. Mai am Tag nach der Wahl bei den Feierlichkeiten zum Kriegsende gemeinsam auftraten.

Danach setzt jeder Präsident sein persönliches Zeichen. Hollande war 2012 zum Institut Curie gefahren, und hatte die Statue von Jules Ferry besucht. Nicolas Sarkozy fuhr zur Statue von Georges Clemenceau. Emmanuel Macron hat seinen Plan bis zuletzt geheim gehalten.

Um 17 Uhr dann trifft der Präsident das Volk, auch das gehört zum Pflichtprogramm: Er wird im Pariser Rathaus empfangen. Drinnen gibt es einen Empfang mit 100 geladenen Happy-Few. Und dann?

Erst mal renovieren

Dann kann er selbst entscheiden, ob er mit Brigitte in seiner neuen Wohnung übernachten wird. Dort erbt er im Übrigen auch umfangreiche Renovierungsarbeiten. Der französische Rechnungshof hat darauf hingewiesen, dass der Palast renoviert werden muss. Obwohl die Präsidenten dort nicht immer dauerhaft gelebt haben, scheint das alte Gemäuer ein bisschen verwohnt zu sein. Die Schäden, so der Rechnungshof, müssen jetzt beseitigt werden, sonst steigen die Renovierungskosten ins Unermessliche. Es wird nicht die einzige Baustelle sein, die ihm Kopfzerbrechen bereitet - so lange, bis in fünf Jahren der nächste Mieter einzieht oder sein Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert wird.