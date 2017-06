von Christel Haas, Paris

Phänomen Macron, Macromania: Der Mann, der seit Kurzem an der Spitze Frankreichs steht, verblüfft. Die ersten diplomatischen Herausforderungen hat er gemeistert. Und auch für die Parlamentswahlen in einer Woche stehen die Zeichen gut. Kluge Strategie - oder einfach nur Glück?

Die Zweifel waren groß nach Macrons Wahl zum Präsidenten. Wird er es schaffen, eine solide Mehrheit im Parlament zu erringen, mit einer Partei, die keine ist? Eine Bewegung, die erst vor einem Jahr gegründet wurde, kaum Erfahrung auf dem politischen Parkett hat und noch gar keine Abgeordneten stellt? Noch ist nichts entschieden, aber eine Woche vor dem ersten Wahlgang sagen alle Umfragen eine stabile Mehrheit für "La République en marche" voraus. Diese Bewegung scheint viele einfach mitzureißen.

"Es ist eine große Veränderung, die unser Land im Augenblick erlebt", sagt Jean Chiche, Professor an der Elite-Uni Sciences Po, "eine Erneuerung, die hervorgeht aus dem großen Vertrauensverlust der Franzosen in ihre Institutionen, in die politische Klasse."

500 gesucht - 19.000 gefunden

Christel Haas, ZDF-Studio Paris

Quelle: ZDF

Für die Parlamentswahlen galt es, rund 500 Kandidaten zu finden - 19.000 haben sich dafür beworben. Politiker und Anhänger anderer Parteien, aber auch viele, die bislang gar nicht oder kaum Berührung mit der Politik hatten. Es ist etwas in Bewegung gekommen in Frankreich.

Alexandre Aidara tritt in Aubervilliers für "En Marche" an, eine Stadt in der Banlieue. Bis 2016 hat er für die Sozialistische Partei gearbeitet. Doch dann hat er sich für Macron entschieden. "Macron, das ist eine neue Herangehensweise an die Politik. Bei ihm steht das Zuhören, der Dialog und der Wille, zu vereinen im Vordergrund", sagt Aidara. "Das ist der beste Weg für Frankreich, ein Weg, der Effizienz verspricht und Optimismus verbreitet."

Zivilgesellschaft engagiert sich auch

Alexandre Aidara ist nicht der einzige, der das so sieht. Nicht wenige haben sich von ihrer Partei ab- und der neuen Bewegung zugewandt. Und vor allem: auch in der Zivilgesellschaft gibt es plötzlich eine hohe Bereitschaft, für "En Marche" Politik zu machen, anzutreten gegen erfahrene Politprofis. Das ist neu. Aber auch ein Risiko. Denn gerade die extremen Parteien, wie der Front National auf der rechten und La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon auf der linken Seite haben treue Wähler und sind in manchen Regionen stark.

Und die "etablierten" Parteien, die konservativen Republikaner und die Sozialisten, sind zwar geschwächt und in ihrer Haltung zu Macron tief gespalten. Aber: "Sie werden sich jetzt neu aufstellen", schätzt Politikprofessor Chiche, "und dann wirklich Front machen gegen Macrons Politik."

Tatsächlich gibt es auch schon erste Erschütterungen in der neuen Regierung. Gegen den Minister für territorialen Zusammenhalt, Richard Ferrand, sind Vorermittlungen eingeleitet worden. Ihm wird vorgeworfen, als Chef einer Krankenversicherung seine Lebenspartnerin bei einer Immobilienaktion bevorzugt zu haben. Dieser Fall schürt Zweifel an der Mustergültigkeit und Vorbildfunktion der neuen Regierungstruppe. Dabei war das Macrons Credo für die Ministerauswahl: keine Altlasten. Jeder einzelne wurde vor seiner Ernennung überprüft. Und jetzt das.

Macron braucht die Mehrheit

Auch gegen die neue Europa-Ministerin Marielle de Sarnez gibt es Vorwürfe wegen angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Beschäftigung einer Mitarbeiterin im Europaparlament. Gegen diese "Affären" werden die Parlaments-Kandidaten von "En Marche" in ihren Wahlkreisen ankämpfen müssen.

Die Parlamentswahlen werden darüber entscheiden, ob Emmanuel Macron sein Programm umsetzen kann oder nicht. Hat er keine oder nur eine knappe Mehrheit, ist er auf die Zusammenarbeit mit den Oppositionsparteien und auf Kompromisse angewiesen. Der Präsident Macron braucht den Macron-Effekt, um sein Land wirklich verändern zu können.