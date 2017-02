Teamchefin Barbara Rittner hat Carina Witthöft als vierte Tennisspielerin für das Erstrunden-Duell gegen die USA im Fed Cup nominiert. Weil die vorgesehene Mona Barthel aus gesundheitlichen Gründen auf den langen Flug nach Hawaii verzichtet, rückt die 21-jährige Hamburgerin erstmals ins deutsche Team. Neben Carina Witthöft gehören Julia Görges, Andrea Petkovic und Laura Siegemund zum Aufgebot. Angelique Kerber hatte für das Duell am 11./12.Februar abgesagt, weil sie in der Woche danach beim WTA-Turnier in Doha an den Start geht.