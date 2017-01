Frauke Petry, Geert Wilders, Marine Le Pen - Europas Rechte läuten bei einem Kongress in Koblenz den Wahlkampf ein. Von Donald Trumps Amtseinführung beflügelt, wollen auch Sie den Machtwechsel in ihren Ländern. Vor der Tür: 5.000 Gegendemonstranten, darunter der Vizekanzler.

Die EU-Gegner sehen sich nach dem Brexit und dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Aufwind. Die Chefin des rechtsextremen Front National (FN) in Frankreich, Marine Le Pen, rief die Europäer in Koblenz dazu auf, wie Briten und Amerikaner "aufzuwachen". Nach dem Brexit würden andere EU-Staaten dem britischen Beispiel wie Dominosteine folgen.

Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry sagte, in den USA habe Trump "einen Weg aus einer Sackgasse" gewiesen - und "genauso wollen wir das für Europa tun". Die Chefin der rechtsextremen französischen Partei Front National, Marine Le Pen, erklärte, einige der Punkte Trumps in seiner ersten Rede als Präsident zeigten Gemeinsamkeiten "mit dem, was wir sagen". Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders sprach von einem "patriotischen Frühling" in Europa.

Gegen die Veranstaltung der Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) im Europaparlament (EP) protestierten nach Schätzungen der Polizei rund 5.000 Menschen, darunter SPD-Chef Sigmar Gabriel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sowie Grünen-Chefin Simone Peter.

Rechte beklagen EU-Regeln

Die ENF wollte ein Startsignal für Wahlkämpfe in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden setzen, in denen die Parteien aus dem rechten Spektrum nach Umfragen gute Chancen auf Zuwächse haben. Neben den Vorsitzenden von AfD und FN waren auch der Chef der niederländischen Freiheitspartei, Geert Wilders, der Vorsitzende der italienischen Lega Nord, Matteo Salvini, und der Generalsekretär der österreichischen FPÖ, Harald Vilimsky, nach Koblenz gekommen.

Alle beschworen das Bild einer Europäischen Union, in der die Freiheit der Bürger zunehmend eingeschränkt werde. Die EU schreibe immer mehr Regeln vor, sei aber nicht demokratisch legitimiert. Mit ihrer neoliberalen Ausrichtung bevorzuge die EU Großkonzerne zulasten kleiner Unternehmen.

Le Pen attackiert Merkel

Breiten Raum nahm die Kritik am Zuzug von Ausländern ein. "Diese Einwanderungspolitik ist eine Katastrophe", sagte Le Pen. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe gegen den Willen der Deutschen Hunderttausende Migranten ins Land gelassen.

Petry warf Medien und Politik vor, der Bevölkerung die richtigen Verhaltensweisen im Umgang mit Asylbewerbern vorzuschreiben: "Du sollst Einwanderern und ihren Sitten gegenüber tolerant sein und ihnen auch dann kultursensibel begegnen, wenn sie Dir aggressiv und fordernd entgegentreten." Gegen die "unkontrollierte Umschichtung der Bevölkerung" müsse Widerstand geleistet werden. Die mehreren hundert Zuhörer im Saal skandierten darauf: "Merkel muss weg, Merkel muss weg."

"Gestern ein freies Amerika, heute Koblenz und morgen ein neues Europa"

Wie die übrigen Redner sah auch FPÖ-Generalsekretär Vilimsky im Amtsantritt Trumps ein gutes Vorzeichen: "Er ist ein Gewinner, wir sind Gewinner." Sie seien Apologeten "einer neuen Zeit". Le Pen machte in der Amtsantrittsrede Trumps, in der dieser "America first" beschworen hatte, Gemeinsamkeiten mit eigenen Positionen aus.

Der niederländische Rechtspopulist Wilders gratulierte dem neuen US-Präsidenten zu dessen Amtsantritt. Aber auch in Europa sei die "Zeit des Wechsels" gekommen", sagte Wilders. "Wir werden unsere Länder zurückerobern." Er rief in den Saal: "Gestern ein freies Amerika, heute Koblenz und morgen ein neues Europa."

Gegendemonstration friedlich

Alle Redner lehnten den Euro ab. Er sei ein kriminelles Werkzeug, sagte Salvini. Das Experiment mit einer gemeinsamen Währung sei gescheitert. Le Pen bekräftigte, im Fall ihres Wahlsieges werde sie ein Referendum über den Verbleib in der Euro-Zone abhalten und den Franzosen ein Verlassen empfehlen. "Der Euro verbindet uns nicht, er kettet uns an."

Die parallele Demonstration in der Innenstadt gegen die rechtspopulistischen Parteien verlief nach Angaben der Polizei friedlich. Auf Transparenten und Plakaten war zu lesen: "Koblenz ist bunt. Nicht braun" und "Wer in der Demokratie schläft, kann in der Diktatur aufwachen". SPD-Chef Gabriel sagte am Rande, offenbar glaube die europäische Rechte, dass mit Trump Nationalismus und "das Aufeinanderhetzen von Menschen" wieder populär geworden seien. Hier müsse man sich "dagegenstellen". Es gebe Anlass zur Sorge, dass überall auf der Welt autoritäre Antworten auf dem Vormarsch seien und sich die sozialen und liberalen Demokratien in der Defensive befänden.

Asselborn: "Gegen ein braunes Europa"

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte die Teilnehmer der Kundgebung zu Widerspruch gegen rechte Thesen auf: "Es ist Zeit, dass keiner mehr zuhause bleibt." Die Menschen sollten aufstehen für ein freiheitliches und friedfertiges Europa. Vor der Kongress-Halle sangen die Demonstranten die Europahymne "Ode an die Freude", begleitet von Mitgliedern der Rheinischen Philharmonie.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte, er wende sich gegen ein "braunes Europa". "Wir stehen hier für ein buntes, für ein offenes und für ein soziales Europa des 21. Jahrhunderts." Minderheiten seien eine Bereicherung für die Gesellschaft und keine Last.

Die Rechtspopulisten hatten die Berichterstattung von ihrem Kongress eingeschränkt: ARD und ZDF waren zur Veranstaltung selbst nicht zugelassen. Nur die Pressekonferenz war öffentlich. Das ZDF hatte den Schritt als "Angriff auf die Pressefreiheit" kritisiert. "Es ist Auftrag des ZDF, die Zuschauer über politisch relevante Veranstaltungen zu informieren", hieß es in einer Stellungnahme: "Eine freie Berichterstattung ist nur möglich, wenn Journalisten sich vor Ort ein eigenes Bild machen können".