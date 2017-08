Trainer Julian Nagelsmann rechnet sich mit 1899 Hoffenheim in den Playoff- Spielen der Champions League gegen Liverpool einiges aus. "Wir gehen nicht als totaler Underdog in das Duell und können den Gegner mit zwei guten Spielen schocken. Dafür brauchen wir zweimal eine Topleistung", so Nagelsmann. Für das Hinspiel am Dienstag (20:45 Uhr/live im ZDF ab 20:15 Uhr) habe er den groben Matchplan, auch was das Personal angeht, bereits im Kopf. "Wir haben keine Ausfälle, alle sind an Bord", sagte Nagelsmann. Die endgültige Entscheidung über die Startformation werde er aber erst am Dienstag treffen.