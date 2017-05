Der französische Traditionsverein Racing Straßburg kehrt nach dem vierten Aufstieg binnen sechs Jahren in die Ligue 1 zurück. Der Meister von 1979 machte am letzten Zweitliga-Spieltag vor 27.500 Zuschauern durch ein 2:1 (2:0) gegen den FC Bourg-Peronnas nach neunjähriger Abstinenz die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus perfekt. Der Klub aus dem Elsass hatte 2011 wegen finanzieller Probleme einen Neuanfang in der fünften Liga gestartet. Indes gelang Amiens SC erstmalig der Aufstieg in die höchste französische Liga. ESTAC Troyes muss als Drittplatzierter in Liga zwei in die Relegation.