In Düsseldorf ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll im Laufe des Tages entschärft werden. Dafür mussten rund 8000 Anwohner im Umkreis von 1000 Metern ihre Häuser verlassen. Straßensperrungen sorgten zudem für Verkehrsbehinderungen.

Eine Weltkriegsbombe in Augsburg ist entschärft. 54.000 Bewohner hatten ihre Wohnungen zeitweise verlassen müssen.

Wegen einer Bombenentschärfung sind in Hannover über 50.000 Menschen evakuiert worden. Auf einem Baugelände im Stadtteil Vahrenwald werden Blindgänger vermutet. Auch Bahnreisende müssen sich auf Behinderungen einstellen.

In Hannover sind drei Bomben aus dem zweiten Weltkrieg entschärft worden. 50.000 evakuierte Anwohner konnten nach neun Stunden wieder nach Hause zurückkehren. Der Aktion war eine große Informationskampagne vorausgegangen.

Gegen 18 Uhr vermeldeten die Experten, dass die Zünder der aufgefundenen Weltkriegsbomben erfolgreich gesprengt worden seien.

Schrott statt Blindgänger

Eine Fünf-Zentner-Bombe und eine Zehn-Zentner-Bombe wurden von den Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes manuell entschärft. Eine weitere Fünf-Zentner-Bombe war so stark beschädigt, dass am späten Nachmittag ein Wasserschneidgerät zur Entfernung des Zünders eingesetzt wurde. Ursprünglich war mit mehreren Bomben gerechnet worden. An zwei Stellen lag allerdings Schrott anstatt der vermuteten Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg.

Auf die verdächtigen Stellen waren Experten bei der Auswertung von Luftbildern gestoßen. Sie wurden analysiert, weil auf dem Gelände gebaut werden soll. Die groß angelegte Evakuierungsaktion hatte am Sonntag um 9 Uhr begonnen.

Große Informationskampagne

Rettungskräfte fuhren am Sonntagmorgen wie geplant die betroffenen Straßen ab und holten Menschen aus ihren Wohnungen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Mit Straßensperren sollen Autos an der Fahrt ins Sperrgebiet gehindert werden. Bei Bussen und Bahnen war dort nur noch das Einsteigen möglich. Am Ende sollte mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera nach letzten Bewohnern gesucht werden, wie ein Polizeisprecher sagte.