Im Fall der 2005 ermordeten Deutsch-Türkin Hatun Sürücü aus Berlin sind in der Türkei zwei ihrer Brüder in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Es hätten "nicht genügend eindeutige und glaubhafte, klare Beweise gefunden werden können", hieß es in der Begründung des Gerichts in Istanbul.

Nach dem Freispruch rief der eine der beiden Angeklagten, Mutlu Sürücü, den anwesenden deutschen Pressevertretern zu „Ihr habt den Zorn Allahs auf Euch gezogen!“. Der andere Bruder, Alpaslan, war erst gar nicht zu dem Gerichtstermin erschienen.

Das Gericht für schwere Straftaten in der Metropole Istanbul erklärte am Dienstag, man könne den 36 und 38 Jahre alten Angeklagten den Vorwurf der Beihilfe zur vorsätzlichen Tötung an ihrer Schwester nicht nachweisen. Es hätten "nicht genügend eindeutige und glaubhafte, klare Beweise gefunden werden können", hieß es in der Begründung des Gerichts. Der ältere der beiden Angeklagten wurde zudem wegen Mangel an Beweisen vom Vorwurf des illegalen Waffenbesitzes freigesprochen.

Ziel der Angeklagten sei gewesen, die Familienehre wieder herzustellen

Die Staatsanwaltschaft hatte den beiden Beschuldigten vorgeworfen, im Jahr 2005 den jüngsten Bruder - der in Deutschland seine Jugendstrafe bereits verbüßt hat und in Istanbul nicht angeklagt wurde - mit dem Mord an ihrer kleinen Schwester beauftragt zu haben. Das Ziel der beiden Angeklagten sei es gewesen, die Familienehre wieder herzustellen. Den ältesten der Bruder hatte sie zudem beschuldigt, die Tatwaffe besorgt zu haben. Für beide Angeklagten hatte die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft gefordert.

Der jüngste Bruder hatte Hatun Sürücü im Februar 2005 an einer Bushaltestelle in Berlin erschossen. Dafür wurde er in Deutschland zu neuneinhalb Jahre Jugendstrafe verurteilt. Nach Verbüßung der Strafe wurde er in die Türkei abgeschoben. Damals gab er zu Protokoll, den westlichen Lebensstil seiner Schwerster verachtet zu haben. Im Prozess gegen seine beiden älteren Brüder in Istanbul hatte er ausgesagt, die Tat allein begangen zu haben. Der Mord - begangen vermeintlich im Namen der Ehre - hatte 2005 viel Aufsehen erregt.

Mit 15 Jahren zwangsverheiratet

Hatun Sürücü war mit 15 Jahren in der Türkei mit ihrem Cousin zwangsverheiratet worden. Sie kehrte ohne ihren Mann und schwanger nach Deutschland zurück. Mit ihrer streng religiösen Familie gab es bald Streit, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht.Hatun Sürücü zog ihren Sohn allein groß, machte eine Lehre zur Elektroinstallateurin und führte ein selbstständiges Leben. Zum Zeitpunkt ihres Todes im Februar 2005 stand sie kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung.Nach Einschätzung der Anwältin und Frauenrechtlerin Rukiye Leyla Süren, die als Beobachterin am Prozess teilnahm, steht der Fall stellvertretend für die Rechte aller getöteten Frauen. Sie hatte auf ein Urteil gehofft, das "abschreckende Wirkung" hat. Diese Hoffnung wurde heute entäuscht.

Die Hauptzeugin der Anklage konnte nicht gefunden werden

Hauptbelastungszeugin der Anklage ist die Ex-Freundin des Täters, die im Berliner Prozess ausgesagt hatte. Sie konnte in Istanbul jedoch nicht noch einmal befragt werden. Zwar wollte das Gericht eine Anhörung, den Behörden gelang es jedoch nicht, ihren Aufenthaltsort ausfindig zu machen.Nach Angaben von Frauenrechtlerin Süren bezieht sich der Staatsanwalt auf eine Besonderheit im türkischen Strafgesetz, dem "Brauch" als Beweggrund. Dieser werde als erschwerter Umstand angesehen. Die Einführung dieses Details im Gesetz im Jahr 2005 sei das Ergebnis eines "sehr langen Kampfes der Frauenrechtlerinnen" in der Türkei gewesen. Morde an Frauen seien in der Türkei nach wie vor ein sehr großes Problem, sagt Süren, die auch für die Plattform "Wir werden Frauenmorde stoppen" tätig ist. Fälle in denen die Familie den Mord gemeinsam beschließt, seien jedoch nicht mehr so häufig. Öfter handele es sich nun um Taten Einzelner.

Am Istanbuler Prozess kritisiert Süren vor allem, dass die Zeugen der Anklage in Istanbul nicht noch einmal vernommen werden konnten, ihre Frauenrechtsplattform nicht zur Nebenklage zugelassen wurde und damit "niemand im Namen von Hatun Sürücü intervenieren" konnte. Bereits vor der Verkündung des Urteils gab sie an, dass sie im Fall eines Freispruchs Revision einlegen werde.