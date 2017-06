Die Europäische Union will den drohenden Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimavertrag nicht einfach hinnehmen. Bei einem EU-China-Gipfel in Brüssel sollen neue Allianzen gegen den Klimawandel geschmiedet werden.

Politiker und Unternehmer aus aller Welt haben Donald Trump davor gewarnt, aus dem Pariser Klimavertrag auszutreten. Dennoch will der US-Präsident aus dem Abkommen aussteigen. Verfolgen Sie seine Erklärung hier im Livestream.

Rosengarten

Weltweite Reaktionen löste allein schon die Ankündigung seines Auftritts imdes Weißen Hauses aus. "Was auch immer heute geschieht, das Paris-Abkommen wird überdauern", verkündete EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete schon vormittags per Twitter. "Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte." Und EU-Ratspräsident Donald Tusk richtete einen geradezu flehentlichen Last-Minute-Appell an Trump: "Bitte verändern Sie das (politische) Klima nicht zum Schlimmeren."

Doch Donald Trump hat sich anders entschieden: Die USA wollen aus dem Pariser Abkommen zum globalen Klimaschutz aussteigen. Diese Entscheidung habe der Präsident getroffen, sagte am Donnerstag ein Regierungsmitarbeiter in Washington.

Politiker und US-Firmen appellierten an Trump

In letzter Minute hatten Spitzenpolitiker versucht, US-Präsident Donald Trump von einem Verbleib seines Landes im Pariser Klimaschutzabkommen zu überzeugen. So bezeichnete der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang den Kampf gegen den Klimawandel als "internationale Pflicht", auch der Kreml signalisierte Unterstützung. Europäische Vertreter äußerten sich besorgt darüber, dass Trump die globalen Bemühungen zum Klimaschutz untergraben könnte.

Auch Großkonzerne wie Apple und Microsoft sind alarmiert und haben US-Präsident Donald Trump in großformatigen Zeitungsanzeigen zum Verbleib der USA im Pariser Klimaschutzabkommen aufgerufen. In ganzseitigen Annoncen, die in der "New York Times" und dem "Wall Street Journal" erschienen, mahnen die Unternehmen Trump "dringend", den Klimapakt nicht aufzukündigen. Der Klimawandel schaffe Geschäftsrisiken, von der Teilnahme am Pariser Abkommen profitiere die US-Wirtschaft in vieler Hinsicht.

Trump will seine Entscheidung zum Pariser Klimaabkommen um 21 Uhr offiziell bekanntgeben. In dem Abkommen hatten sich Ende 2015 knapp 200 Länder darauf verständigt, die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad zu begrenzen. Für die USA unterzeichnete das Abkommen Trumps Vorgänger Barack Obama.