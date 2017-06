Der G7-Gipfel in Taormina ist am Samstag ohne konkrete Beschlüsse zu Ende gegangen. US-Präsident Trump hat sich quergestellt, unter anderem beim Pariser Klima-Abkommen. Wie sehen das die europäischen Bündnispartner Italien, Großbritannien und Polen?

Steigt die größte Volkswirtschaft der Welt aus dem Pariser Klimaabkommen aus? In Washington verdichten sich die Anzeichen, Präsident Trump will sich heute äußern. Die EU-Kommission Juncker richtet vorab eine deutliche Botschaft an ihn.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claudehat US-Präsident Donald Trump davor gewarnt, das Pariser Klimaabkommen aufzukündigen.Ich bin ein Transatlantiker. Aber wenn der amerikanische Präsident in den nächsten Stunden oder Tagen sagen würde, er will aus dem Pariser Abkommen aussteigen, dann ist es die Pflicht Europas zu sagen: So geht das nicht", sagtein Berlin. In den USA hatten sich zuvor Anzeichen verdichtet, dass Trump das Klimaschutzabkommen aufkündigen will. Berichte, wonach die Entscheidung bereits getroffen sei, wurden aber nicht bestätigt.

Juncker: 83 Länder in Gefahr

Trump kündigte an, seine Entscheidung heute Abend (MESZ) bekanntgeben zu wollen.rief die Gefahren des Klimawandels in Erinnerung. "Da geht es nicht nur um die Zukunft der europäischen Menschheit, es geht vor allem um die Zukunft der Menschen andernorts", sagte er. 83 Länder liefen Gefahr, von der Erdoberfläche zu verschwinden, wenn der Kampf gegen den Klimawandel nicht resolut geführt werde, sagte der Kommissionspräsident. Es würde drei, vier Jahre dauern, die USA aus dem Abkommen herauszuführen. Die Vorstellung, dass man sich einfach von der Bildfläche machen könne, sei falsch, sagte

"Nicht alles, was Gesetz ist, und nicht alles, was in internationalen Vereinbarungen steht, ist 'Fake News'. Daran ist sich zu halten." Trump wollte am Mittwoch nicht sagen, ob er dazu tendiert, das Abkommen aufzukündigen. "Ihr werdet es bald herausfinden", sagte der Republikaner auf Fragen von Journalisten. Auch sein Sprecher Sean Spicer machte keine Angaben dazu, ob Trump sich bereits entschieden habe. "Er ist der, der das letzte Wort hat", erklärte er lediglich.