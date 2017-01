"Die Kanzlerin will weg von der klassischen Entwicklungshilfe und stärker die Bedürfnisse der einzelnen Länder in den Blick nehmen", so Bettina Schausten, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios.

In Mali, dem Krisenstaat in Westafrika, ist die Bundeswehr im Rahmen der UN-Mission Minusma im Einsatz. Die Zahl der deutschen Soldaten soll aufgestockt werden. Verteidigungsministerin von der Leyen hat die Truppe besucht.

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat die deutsche Wirtschaft aufgefordert, verstärkt in Afrika zu investieren. Afrika sei ein Kontinent voller Chancen, viele Volkswirtschaften dort wachsen schnell, sagte er im ZDF. "Die deutsche Wirtschaft verschläft hier einen Markt."

Müller hatte am Mittwoch seine "Eckpunkte für einen Marshallplan mit Afrika" vorgestellt. Der Plan will die Entwicklung Afrikas auf verschiedenen Ebenen fördern und dem Kontinent zugleich mehr politisches Gewicht verleihen. Dazu soll Afrika einen festen Sitz im Weltsicherheitsrat sowie eine bessere Position bei der Welthandelsorganisation WTO erhalten. Auch soll es einen Afrika-Kommissar in Brüssel geben.

Müller: Europa in der Verantwortung

Eine Voraussetzung allerdings sei, dass die afrikanischen Staaten selbst verstärkt gegen Korruption und soziale Ungleichheit vorgingen, sagte Müller im ZDF-Morgenmagazin. In der Entwicklungszusammenarbeit wende man sich deswegen vor allem an die "Reformchampions". Der Minister hob zugleich hervor, Europa stehe in einer besonderen Verantwortung. Bis in die 1960er-Jahre hinein hätten europäische Kolonialherren die Menschen in Afrika unterdrückt. Und bis auf den heutigen Tag beute der Westen die natürlichen Ressourcen des Kontinents aus.

Jeder einzelne Verbraucher könne etwas für die Entwicklung in Afrika tun, sagte Müller weiter. Möglich sei das beispielsweise, indem man faire Preise für Kaffee und Kakao zahle. Derzeit arbeiteten drei Millionen Kinder auf den Kaffee- und Kakaoplantagen des Kontinents, ohne einen Cent dafür zu verdienen.