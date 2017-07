Julia Görges hat ihren ersten Titel auf der WTA-Tour seit über sechs Jahren verpasst. Im Finale des mit 250.000 Euro dotierten Sandplatz-Turniers in Bukarest verlor die 28-Jährige aus Bad Oldesloe gegen die rumänische Lokalmatadorin Irina-Camelia Begu mit 3:6, 5:7. Ihren letzten von bislang zwei Titeln hatte Görges im April 2011 in Stuttgart geholt. Für Görges, die zum achten Mal in ihrer Karriere in einem Finale der WTA-Tour stand, war es bereits die zweite Endspielniederlage in diesem Jahr. Am 25. Juni hatte sie auf Mallorca gegen die Lettin Anastasija Sevastova verloren.