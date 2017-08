Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel ins Achtelfinale eingezogen. Er bezwang in der ersten Runde den argentinischen Qualifikanten Facundo Bagnis 7:5, 3:6, 6:3. Im Achtelfinale trifft Kohlschreiber auf den Tschechen Jiri Vesely. Der wies Yannick Hanfmann nach dessen Finaleinzug in Gstaad mit 6:4, 6:4 in die Schranken. Im deutschen Duell in Runde eins hat derweil Jan-Lennard Struff die Abschiedsvorstellung von Tommy Haas früh beendet. Struff setzte sich mit 6:3, 7:6 (7:4) gegen den 39 Jahre alten Haas durch, der am Ende der Saison seine Karriere beendet.