Der Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium Erfurt jährt sich heute zum 15. Mal. In einer Gedenkstunde an der Schule wollen Schüler und Lehrer an die 16 Todesopfer erinnern, die die Bluttat am Vormittag des 26. April 2002 gefordert hatte.

Das Schulmassaker am Erfurter Gutenberg-Gymnasium liegt 15 Jahre zurück. Einige Lehrer von damals sind auch heute noch an der Schule. Mit einer Gedenkstunde ist am Jahrestag an die Opfer der Bluttat vom 26. April 2002 erinnert worden. Welche Lehren sind aus dem Amoklauf gezogen worden?

Am 26. April 2002 wird die Ärztin Simone Liebl-Biereige nach einem anstrengenden Nachtdienst in ihrer Wohnung in Erfurt von Telefonklingeln geweckt. "Am Gutenberg-Gymnasium wird geschossen", ruft ihr eine aufgeregte Stimme ins Ohr. 15 Jahre liegt es zurück, dass sich in der thüringischen Landeshauptstadt ein in dieser Dimension in Deutschland bis dahin nicht gekanntes Schulmassaker ereignet. Innerhalb einer knappen Viertelstunde erschießt ein 19-Jähriger in der Schule 16 Menschen, bevor er sich selbst tötet. Heute hat die Schule in einer Gedenkveranstaltung an die Opfer erinnert.

Jede Hilfe kam zu spät

Liebl-Biereige gehört zu den Notärzten, die in der Schule im Einsatz sind. Sie hat die Bilder von damals noch vor Augen. "Mein Auftrag lautete, nach verletzten Schülern zu suchen", erzählt die heute 47-Jährige, die unter dem Schutz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in das Schulgebäude kommt. Hilfe leisten kann sie nicht mehr. Elf Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten hat der Amokschütze, ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums, getötet. Die Toten liegen im Sekretariat, im Treppenhaus, in Unterrichtsräumen. Auch eine frühere Lehrerin der Ärztin ist unter ihnen.

Die Opfer hätten vor allem Kopf- und Bauchverletzungen erlitten, beschreibt die Ärztin. Teilweise seien die Schüsse aus nächster Nähe abgegeben worden. "Es war wie eine Hinrichtung." Der 19-Jährige, Mitglied in einem Schützenverein und deshalb zum Waffenbesitz berechtigt, war kurz vor der Tat wegen eines gefälschten Arzt-Attests von der Schule verwiesen worden. Die Lehrer erschießt er gezielt, die Schüler trifft er durch eine geschlossene Tür.

"Wenn ein Klassenbuch auf den Tisch fällt, zuckt mancher zusammen"

Am Gutenberg-Gymnasium lernen heute 650 Schüler, 15 der 55 Lehrer haben die Tragödie damals miterlebt. Nicht alle wollten über ihre Erlebnisse sprechen, sagt Dominik, ein 17 Jahre alter Schüler, der kurz vor dem Abitur steht. Allerdings: "Wenn ein Klassenbuch auf den Tisch fällt oder es einen Knall gibt, zuckt mancher zusammen." Eine 15-Jährige, die anonym bleiben möchte, erzählt von ihrer Schwester. Sie sei damals während der Schüsse in der Schule gewesen. "Sie hat nie darüber erzählt. Sie schweigt."

"Als wir nach der Grundschule aufs Gutenberg-Gymnasium gewechselt sind, hatten einige Angst, dass sich sowas wiederholt", erzählt der 18-jährige Nick. Im Schulalltag spielten die Ereignisse aber kaum eine Rolle. "Es sollte endlich mal gut sein", sagt ein Anwohner, der seinen Namen nicht nennen möchte. "Die Schüler von damals sind längst aus der Schule. Man macht die jetzigen Schüler nur noch verrückt."

Kommunikationsprobleme der Polizei

"Niemand war damals auf ein solches Ereignis vorbereitet", sagt die Medizinerin Liebl-Biereige, die sich vor allem an Kommunikationsschwierigkeiten unter den zwei Einsatzleitungen erinnert. Während SEK-Kräfte auf der Suche nach einem vermeintlichen zweiten Täter mehrere Stunden lang jeden einzelnen Raum durchkämmten, konnten Rettungskräfte nicht ins Gebäude. In Klassenzimmern harrten völlig verängstigte Schüler teils bis zum Nachmittag aus, unter ihnen auch zwei Neffen der Ärztin.

Der Polizeieinsatz führte später zu kontroversen Diskussionen, die Landesregierung setzte eine Kommission zur Untersuchung der Abläufe ein. Diese kam zu dem Schluss, dass die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften viele Schwachstellen gehabt habe, was zum Teil auf die Technik zurückzuführen sei. Im Grundsatz aber stellte sich der Bericht hinter das Vorgehen von Polizei und Rettungsdienst. Dennoch gab es Konsequenzen: Die Polizeitaktik ist zum Beispiel für solche Fälle überarbeitet worden. Nunmehr sollen auch Streifenpolizisten bei Amokläufen sofort in das Gebäude zum Täter vordringen.

Auch 15 Jahre später besteht noch Handlungsbedarf

"Heute gibt es in allen Bundesländern Notfallpläne für Amokläufe an Schulen", sagt Ilka Hoffmann, Mitglied im Bundesvorstand der Bildungsgewerkschaft GEW. "Da ist wirklich etwas passiert." Vorreiter war Thüringen, wo als Konsequenz aus dem Schulmassaker praktische Hinweise für Krisensituationen erarbeitet und schulische Krisenteams aufgebaut wurden. Das Gutenberg-Gymnasium selbst ist seit einem Umbau nach dem Schulmassaker mit einem modernen Informationssystem ausgestattet, über die Warnungen in jeden einzelnen Raum in dem Gebäude durchgegeben werden können.

Hier sei allerdings an anderen Schulen noch einiges zu tun, findet Christiane Alt, damals wie heute Direktorin des Gutenberg-Gymnasiums. "Es ist erstaunlich, dass es 15 Jahre danach immer noch Bedarf gibt."