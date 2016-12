Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, wurde in der Nacht in Mailand erschossen. Von Berlin aus flüchtete er wohl nach Frankreich und nahm dort einen Zug nach Italien. Thomas Gonsior über das Ende der Flucht von Anis Amri.

Zehn Tage nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt wächst der Druck auf die Ermittler. Das Unverständnis, wie die Pläne des Attentäters Amri so lange unerkannt bleiben konnten, nimmt zu. Außerdem sind zentrale Fragen nach wie vor unbeantwortet. Doch hier werben Ermittler für mehr Verständnis.

Nach fünf Minuten ist es schon wieder vorbei. Die mit Spannung erwartete Erklärung der Bundesanwaltschaft zu den Berliner Terrorermittlungen bringt am Donnerstag nur wenige neue Erkenntnisse: Eine Sprecherin von Generalbundesanwalt Peter Frank bestätigt in Karlsruhe etliche Ermittlungsdetails, die in den vergangenen Tagen bereits durch Medienberichte bekannt geworden waren. Ein angeblicher Unterstützer des Attentäters Anis Amri sei wieder auf freiem Fuß. "Das ist das, was ich Ihnen sagen kann", sagt Frauke Köhler - und geht. Fragen sind nicht zugelassen.

Erklärung aus Karlsruhe sorgt nicht für Klarheit

Zehn Tage nach der Lkw-Attacke auf einen Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten wächst der Druck auf die Ermittlungsbehörden. Es gibt viele offene Fragen, und täglich kommen neue hinzu. Eine ganze Reihe von Antworten fehlen - auch nach der Erklärung aus Karlsruhe.

Wie konnte Amri von Berlin nach Italien flüchten, wo er erschossen wurde? Warum raste der 24-jährige Tunesier mit einem gekaperten Laster in den Markt, obwohl er von Behörden monatelang als islamistischer Gefährder beobachtet wurde? Weshalb wurde ein möglicher Anschlag Amris als unwahrscheinlich eingestuft, obwohl er im Internet nach Bauanleitungen für Rohrbomben suchte? Wie konnte er mit sieben Alias-Namen Behörden in mehreren Bundesländern täuschen? Hätte der Anschlag also verhindert werden können?

Berliner Behörden sind verstummt

Wer diese Fragen Berliner Sicherheitsbehörden stellt, trifft auf hilfloses Schulterzucken. "Wenden Sie sich an Karlsruhe", heißt es unisono bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Innenbehörde. Unmittelbar nach dem Anschlag am Abend des 19. Dezember hatte die Hauptstadt-Polizei offen, sachlich und kontinuierlich auf allen Kanälen und am Ort des Schreckens die Öffentlichkeit informiert. Das änderte sich abrupt, nachdem die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zum bislang schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland übernahm. Sie ist die oberste Strafverfolgungsbehörde, die bei schwerwiegenden Staatsschutzdelikten in Aktion tritt. Seitdem dürfen sich andere Behörden nicht mehr zu dem Fall äußern.

"Es ist immer häufiger zu beobachten, dass Staatsanwaltschaften in der ganzen Republik gegenüber Journalistinnen und Journalisten äußerst zurückhaltend mit Informationen sind. Das gilt auch und gerade für die Bundesanwaltschaft", kritisiert der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Frank Überall. Eine demokratische Öffentlichkeit habe ein Recht auf verlässliche Fakten.

Ermittler haben andere Sicht

Wenn Behörden neue Erkenntnisse nicht mehr an Medien geben, dürfte es für viele schwerer werden, zwischen "Fake-News" und Fakten zu unterscheiden. Dies gilt besonders in Zeiten von "Lügenpresse"-Vorwürfen aus dem rechten Spektrum. "Ich sehe die Strafverfolgungsbehörden in der Verantwortung, zu einer aktiveren Information der Öffentlichkeit zurückzukehren", folgert Überall. "Auskunftsverweigerung gegenüber professionellen Medien kann nicht die Antwort auf die Ungeduld des Internet sein."

Viele Ermittler, die Straftaten in mühevoller Puzzlearbeit gerichtsfest aufklären müssen, haben eine andere Sicht. Die Anschläge in München und Berlin hätten gezeigt, dass bei großen Einsätzen offene Kommunikation wichtig sei. Damit könne nicht zuletzt die Bevölkerung beruhigt werden, erläutert der Vize-Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler.

Jedoch findet es der erfahrene Kriminalist "nicht unproblematisch", wenn Medien Teilergebnisse späterer Ermittlungen aus nicht offiziellen Quellen veröffentlichen. Dabei bestehe immer die Gefahr, dass die Verbrechensaufklärung behindert werde. Mit Täterwissen, das an die Öffentlichkeit gelangt, könnten zum Beispiel andere Menschen in Gefahr gebracht und spätere Zeugenaussagen beeinflusst werden.

Besondere Zurückhaltung

Allerdings gibt es in Ermittlerkreisen hinter vorgehaltener Hand auch Unmut über das Vorgehen des Generalbundesanwalts. Der ist erst seit gut einem Jahr im Amt, will in einem politisch so brisanten Verfahren offensichtlich nichts falsch machen und agiert deshalb womöglich besonders zurückhaltend. Die Bundesanwaltschaft nehme den Anspruch der Öffentlichkeit auf Informationen sehr ernst, sagt Sprecherin Köhler. Es gehe nicht darum, "dass wir das nicht wollen". Allerdings müsse man auch verstehen, dass weder Ermittlungsansätze gefährdet noch Persönlichkeitsrechte verletzt werden dürften.

Ein Blick über Deutschland hinaus zeigt, dass bei Terrorermittlungen auch anderswo zurückhaltend informiert wird. Frankreichs Behörden haben inzwischen Erfahrung in der Kommunikation nach Anschlägen. Wie zuletzt in Deutschland berichten auch sie in der Regel kurz nach Anschlägen über erste Erkenntnisse. Danach herrscht aber oft für längere Zeit Funkstille.

In Italien waren Details zum Tod des mutmaßlichen Attentäters Amri schnell in den Medien. Was sollten die Ermittler also noch dementieren oder zurückhalten? "Ja, das können Sie schreiben. Es steht doch sowieso schon in der Zeitung", so ein Ermittler dort.