von Kristina Hofmann

Hauptsache bio? Hauptsache gesund? Von wegen. Die Mehrheit der Deutschen kauft am liebsten im Supermarkt oder Discounter ein. Das belegt der neue Ernährungsreport. Die Biomarkt-Einkäufer werden weniger, nur Junge und Ältere gehen häufiger. Ansonsten gilt: Hauptsache schnell, billig - und es schmeckt.

Im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa 1.000 Bürger ab 14 Jahren befragt und dabei im Vergleich zu 2015, der vorherigen Umfrage, Veränderungen entdeckt. Zwar ist eine Grunderkenntnis geblieben: Das Essen an sich soll in der Hauptsache erst einmal schmecken. Das sagen 99 Prozent der Befragten. Die Frage, was schmeckt, wird eben nur unterschiedlich beantwortet. Über die Hälfte hätte es gerne schnell und einfach. 41 Prozent greifen deswegen schon einmal gerne zu Tiefkühlpizza und anderen Fertigprodukten - neun Prozentpunkte mehr als noch 2015.

Immer weniger Lust zu kochen

Bei den Jüngeren ist die Methode "Kühlregal, Ofen" noch häufiger der Weg der Nahrungsaufnahme: Mehr als die Hälfte der unter 30-Jährigen und 60 Prozent der 19-bis 29-Jährigen mögen Pizza und Fertiggerichte. Dabei steht das italienische Nationalgericht insgesamt nicht an der Spitze der Beliebtheit. Die Reihenfolge ist: Fleisch, Nudeln, Gemüsegerichte. Pizza landet nach den Kartoffelgerichten erst auf dem siebten Platz.

Die Methode "Kühlregal, Ofen" lässt es schon ahnen: Die Lust, selbst zu kochen, hat nach den Ergebnissen der Befragung im vergangenen Jahr weiter abgenommen. "Ich koche täglich", sagen 39 Prozent der Befragten (2015: 41 Prozent). "Ich koche gar nicht", sagen dagegen elf Prozent (2015: zwölf Prozent), "Ich koche zwei bis dreimal pro Woche", sagen nur noch 33 Prozent (2015: 37 Prozent). Doch wie bei den Biomarkt-Einkäufern liegt auch dabei die Hoffnung auf den Jungen: Immerhin 89 Prozent der 14- bis 19-Jährigen gaben an, gerne am Herd zu stehen.

Minister Schmidt will Caterer-Tüv

"Deutschland isst und kocht gerne, aber oft fehlt die Zeit zum gemeinsamen Essen", ist das Fazit von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU). Zwei Trends stellt er fest. Die Deutschen machten sich mehr Gedanken über die Qualität von Fleisch. Knapp die Hälfte der Befragten gab an, auf die Kennzeichnung "tiergerechte Haltung" zu achten (neun Prozentpunkte mehr als 2015). Vier von fünf Befragten finden ein staatliches Tierwohl-Label wichtig. Im Gegensatz dazu steht allerdings, dass die Kundschaft in den Supermärkten und Discountern zunimmt (plus drei Prozent), die in den Bioläden und auf Märkten abnimmt (minus zwei, minus sechs Prozent). Die meisten Bio-Einkäufer sind in den Altersgruppe bis 19 und ab 60 Jahre zu finden.