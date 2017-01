Die Elbphilharmonie in Hamburg bekommt nicht irgendeine Orgel, sondern ein ganz besonderes Exemplar mit über 4.000 Pfeifen. Sie soll mitten im Konzertsaal stehen und für Besucher zugänglich sein.

von Kristina Hansen, Hamburg

Zehn Jahre Bauzeit, zehnmal teurer als einst erwartet, viel Ärger. Und zwischenzeitlich gar die Angst, dass am Ende eine Bauruine an der Elbe steht. Aber Ende gut, alles gut: Heute Abend wird die Elbphilharmonie eröffnet.

Kristina Hansen, ZDF-Studio Hamburg

Die "New York Times" hat die Eröffnung gar nicht mehr abgewartet, sie hat Hamburg vor fünf Tagen in die Top Ten der weltweiten Reiseziele aufgenommen, als einzige deutsche Stadt. Ein erster Beleg für die Strahlkraft des Konzerthauses, die weit über Hamburgs und Deutschlands Grenzen hinausreicht. Auf der internationalen Weltkarte wurde Hamburg bisher nur als Hafen wahrgenommen.

Es klang nach Schnäppchen

Der weltweit einmalige Bau soll das ändern, 110 Meter hoch, spektakuläre Architektur und ein Konzertsaal, der die Hansestadt in die Top Ten der besten Musikhäuser der Welt spielen soll. Dazu ein 5-Sterne-Hotel und 44 Eigentumswohnungen.

789 Millionen Steuergeld sind in den Bau geflossen, nun hofft ganz Hamburg, dass die Elbphilharmonie ab jetzt auch etwas zurückgibt. Touristenströme sollen Geld in die Kassen der Stadt spülen.

Als Anfang der 2000er Jahre die Idee geboren wurde, ein Konzerthaus auf einem alten Kaispeicher in der Nähe der Hamburger Landungsbrücken zu bauen, war die Skepsis noch groß. Doch je bekannter der Entwurf der Schweizer Architekten Jaques Herzog und Pierre de Meuron wurde, desto größer die Begeisterung. Eine postmoderne Glaswelle auf altem Backstein - das galt als visionär und wagemutig. Ein Treffer ins Herz der sonst oft so nüchternen Hamburger. Und dann der Preis - von 77 Millionen Euro war in den ersten groben Kostenschätzungen die Rede, das klang damals fast nach einem Schnäppchen.

Dauerstreit auf der Baustelle

Pustekuchen. Bei Baubeginn waren es schon 272 Millionen Euro, das war dann die seriösere Kalkulation. Doch bald zeigte sich, dass man es versäumt hatte, auch wirklich solide zu planen und professionelle Verträge zu schließen. Schon das Vertragskonstrukt konnte nicht funktionieren: Die Stadt Hamburg als Bauherr schloss jeweils einen Vertrag mit dem Baukonzern Hochtief und einen mit dem Architektenbüro Herzog & de Meuron. Viel zu früh wurde mit dem Bau begonnen, wesentliche Baupläne der Architekten lagen da noch gar nicht vor. Kein normaler Häuslebauer hätte bei diesem Planungsstand auch nur eine Baugrube ausgehoben. Und das bei einem Gebäude, das Architekturgeschichte schreiben sollte. Die Folge: Dauerstreit auf der Baustelle.

Und dazwischen die Hansestadt, überfordert mit ihrer Bauherrenrolle. Die Kosten explodierten, zwischenzeitlich stoppten gar die Bauarbeiten - es gab immer wieder Streit zwischen den Bauherren und der Baufirma und den Architekten. Die Fertigstellung verzögerte sich immer weiter nach hinten. Erst nach einer kompletten Neuorganisation der Verträge 2013 war das Durcheinander beseitigt.

Genauigkeit von fünf Millimetern

Nun ist das Prestigeobjekt also fertig. Das Herzstück des Baus ist der große Konzertsaal - auf ihm ruhen nun alle Hoffnungen, er soll die Hansestadt in die Liga der erstklassigen Konzertsäle der Welt spielen. Der Japaner Yasuhisa Toyota, einer der besten Akustiker, hat die sogenannte "weiße Haut" entworfen. Mehr als 10.000 Gipskartonplatten überziehen die Wände des Großen Saals der Elbphilharmonie, sie sollen die Klänge reflektieren und für einen perfekten Surround-Sound sorgen.Für die Weltklasse-Akustik musste im Saal mit einer einmaligen Präzision gebaut werden, jedes Bauteil, ob Parkett oder Gipsplatten, sitzt mit einer Genauigkeit von fünf Millimetern. Für die akustische Entkoppelung des Saales ist die wohl ungewöhnlichste Konstruktion entstanden, die je für einen Konzertsaal gebaut wurde: Der riesige Raum ist aufgehängt auf 362 Federpaketen.

Ein Haus für alle

So dringt kein Lärm des Hamburger Hafens in den Saal und gleichzeitig dringt kein Ton nach außen. Die ersten Orchester-Proben zeigen, dass die großen Erwartungen an die Akustik wohl erfüllt werden. Heute Abend nun die letzte große Bewährungsprobe, das Eröffnungskonzert mit 2.100 Zuhörern.

Kein elitärer Musentempel, sondern ein Haus für alle war von Anfang an das Ziel. Neben einem kleineren Konzertsaal soll in sieben Studios Platz für Experimente, Clubkonzerte und vor allem für Schulklassen sein. Jedes Schulkind soll einmal in der Elbphilharmonie gewesen sein.

Erste Spielzeit schon ausverkauft

Für jedermann zugänglich, auch ohne Konzertkarten: die 4.400 Quadratmeter große Plaza. Sie ist die Schnittstelle zwischen altem Kaispeicher und der neuen gläsernen Welle. Hier oben erwartet den Besucher ein 360 Grad Panorama in 37 Metern Höhe.

Für alle Konzerte soll es übrigens immer auch Karten auf Kinopreis-Niveau geben, die erste Spielzeit war nach kurzer Zeit ausverkauft. Für die beiden Eröffnungskonzerte sind schon vor Monaten 900 Freikarten verlost worden - nach wenigen Tagen hatten sich mehr als 100.000 Menschen beworben. Die Neugier, nicht nur der Hamburger, ist riesengroß.