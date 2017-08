Wenn die Speere von Johannes Vetter, Thomas Röhler und Andreas Hofmann wieder so weit fliegen wie vor der Leichtathletik-WM, wäre ein Medaillen-Triple in London keine Utopie. "Wir drei sind alle verrückt genug, um davon zu träumen", sagte Olympiasieger Röhler vor der Qualifikation, am Donnerstag "andererseits sind wir Realisten genug, um das Stadion nicht in Tränen zu verlassen, wenn wir es nicht packen". Die Weiten dokumentieren ein von ihnen in dieser Saison entzündetes Speerwurf- Feuerwerk. Mit 94,44, 93,90 und 88,79 Metern liegen Vetter, Röhler und Hofmann in der Weltjahresbestenliste vorn.