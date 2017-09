Elisabeth Seitz kann bei der Turn-WM in Montreal vom 2. bis 8.Oktober nun doch im Mehrkampf an den Start gehen. Das bestätigte Cheftrainerin Ulla Koch einen Tag vor der Abreise zum Championat in Kanada. Zuvor hatte die Rekord-Meisterin befürchtet, dass es nach Rückenproblemen in der Vorbereitung nur zu einem WM-Start an ihrem Spezialgerät Stufenbarren reichen könnte. Bei Olympia in Rio hatte sie am Barren Platz vier und bei der EM Platz drei erreicht. "Im Training ist es an den anderen drei Geräten besser gelaufen, als ich das vorher erwartet hatte", sagte Seitz.