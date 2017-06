Die Moscheen in Deutschland zu zählen ist schwierig, fast unmöglich. Um die 2800 soll es geben. Warum sind sie so schwierig zu zählen? Und wie sind die Gemeinden organisiert?

von Bettina Warken

Ein Ort, an dem Frauen und Männer aller muslimischen Glaubensrichtungen gemeinsam beten können, soll sie sein: die Ibn Rushd-Goethe Moschee in Berlin. Die Initiatoren wollen so ein Zeichen setzen gegen den konservativen Islam. Heute kommen dort Gläubige zum ersten Freitagsgebet zusammen.

Kein Minarett, kein großes Gebäude - nur ein schlichter Saal in einem Moabiter Hinterhaus steht ihnen für ihr Projekt zur Verfügung. Die Wände sind frisch gestrichen und die Gebetsteppiche sind auch schon da. Hier sollen sich Muslime versammeln, alle sind willkommen, ob Sunniten, Schiiten oder Alewiten. Schon das allein ist für Strenggläubige eine Zumutung.

Doch wer hierher kommt, betont nicht die Unterschiede, sondern die Gemeinsamkeiten - hier wird ein säkularer liberaler Islam gepredigt, in Einklang mit dem Grundgesetz. Ein Islam, der sich um eine zeitgemäße Auslegung des Korans bemüht und um Gleichberechtigung. Deshalb werden hier auch Frauen predigen und als Imaminnen tätig sein.

Ein Tabubruch

Für andere Moschee-Vereine ist das undenkbar. Es gilt die strikte Geschlechtertrennung und Frauen als Imam sind nicht zugelassen. Doch Seyran Ateş kämpft schon viel zu lange für die Gleichberechtigung, gerade von Migrantinnen in Deutschland. Sie will damit bewusst ein Zeichen setzen.

Sie selbst ist als Sechsjährige mit ihrer Familie aus der Türkei gekommen. Die Juristin und Buchautorin hat mit der Gründung einer liberalen Moschee auch eine neue Lebensaufgabe gefunden. Demnächst widmet sie sich dem Studium der Islamwissenschaften und wird selbst in der neuen Moschee predigen. Natürlich werden sie und ihre Mitstreiter in den sozialen Netzwerken angefeindet. Konservative Muslime sehen in ihrem Projekt eine Bedrohung und einen Tabubruch. Doch an Hasskommentare ist die engagierte Frau gewöhnt.

Die positiven Reaktion überwiegen

Viel mehr überrascht hat sie der Zuspruch. "Es kamen Türken zu mir und haben gefragt, wie sie helfen können", erzählt Ateş bewegt. Sie hat sich gefreut über die Hilfe und die Unterstützung. Ihre Erfahrungen und den langen Weg bis zur Eröffnung hat die Autorin in einem Buch verarbeitet: "Selam, Frau Imamin" heißt es, und erscheint heute. Darin schildert sie ihre Beweggründe. "Ich habe zu lange gewartet, dass die liberalen Muslime ihre Stimme erheben, zu lange gehofft, dass es auch für den aufgeklärten Islam einen Ort gibt, an dem ich beten kann", meint Ateş. Stattdessen hätten sich die Konservativen Islamverbände durchgesetzt.

Das soll sich jetzt ändern - die Ibn Rushd-Goethe Moschee soll ein Ort sein, an dem nicht nur gebetet, sondern auch offen diskutiert und gestritten werden soll. Der Gelehrte Ibn Rushd (1126-1198) übersetzte die Werke von Aristoteles und gilt als großer logischer Denker.

Liberale Muslime gehen auf die Straße

Zwei Tage lang wollen Sie ihr neues Projekt mit Gebeten, Musik, Vorträgen und dem abendlichen gemeinsamen Fastenbrechen feiern. Seyran Ateş freut sich, dass die Moschee gerade an diesem Wochenende eröffnet wird. Denn am Samstag wollen liberale Muslime in Köln demonstrieren. Unter dem Motto "Nicht mit uns", wollen sie ein Zeichen gegen den Terror setzen.

"Wir werden mehr und wir werden mutiger", sagt die Anwältin und sie ist auch ein wenig stolz darauf. Der Islam sei eine barmherzige, liebevolle Religion, das müsse man den Jugendlichen und Kindern vorleben. Ein Islam, der zu Deutschland, der zu Europa gehört.Sie wollen sich nicht verstecken, sie wollen Vorbilder sein: Deshalb steht in der Präambel für die neue Moschee, ein Ratschlag des Gelehrten und Namensgeber Ibn Rushd: "Entweder zeig dich wie du bist, oder sei so wie du dich zeigst."