Staatschef François Hollande will nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren. In seinem Lager sorgt das für Erleichterung - aber auch für große Unsicherheit. Denn ein geeigneter Nachfolger ist noch nicht gefunden.

Lange gingen die Franzosen davon aus, dass François Hollande es noch einmal wissen will. Aber der unbeliebteste Präsident aller Zeiten sah dann wohl ein, dass seine Kandidatur den definitiven Untergang der Sozialisten zur Folge haben würde. Er ist raus und macht den Platz frei für sieben Kandidaten, bei denen man jetzt schon weiß, dass sie sich vortrefflich Konkurrenz machen werden. Bis Ende Januar muss sich zeigen, ob sich dabei eine Führungsfigur herauskristallisiert, die in der Lage ist, das angeschlagene Image der Linken zu sanieren. Auf der Liste stehen vor allem Ex-Minister, nicht alle gehörten zur Sozialistischen Partei PS.

Die sieben Kandidaten werden sich heute Abend zur besten Sendezeit das erste Fernsehduell liefern. Insgesamt drei Mal werden sie öffentlich streiten, damit die potentiellen Wähler am Ende entscheiden können, wer am ehesten als Zugpferd für die Linke geeignet ist und damit im Zweifelsfall das Desaster der Partei verantwortet, denn derzeit steht die PS in der Wählergunst zum Teil sogar hinter unabhängigen Outsider-Kandidaten wie dem Linken Jean Luc Melanchon und dem ehemaligen Wirtschaftsminister Emanuel Macron, die sich mit ihren eigenen Bewegungen zur Wahl stellen.

Susanne Freitag

Quelle: ZDF

Frankreichs Linke: Zerstrittenheit aus Tradition

Vor allem aber wird sich zeigen, ob es einen Kandidaten gibt, der diese ewig zersplitterte Partei hinter sich vereinen kann. Streiten können sie alle ziemlich gut. Kaum eine andere Partei in Frankreich ist so von internen Querelen geprägt wie die PS , deshalb wurde sie auch "La gauche la plus bête du monde" genannt - die blödeste Linke der Welt. Dieses Label ist die Partei nie ganz losgeworden. Alle hatten darauf gehofft, dass die Regierungsperiode von François Hollande die Zersplitterung reparieren kann, aber das Gegenteil war der Fall.

Ex Premierminister Manuel Valls lud seine Parteikollegen jetzt ein, die Sandkasten- und Schulhofstreitigkeiten zu unterbinden, und vereint in den Wahlkampf zu ziehen. Aber er ist eben auch nur einer von vielen Vorwahlkandidaten, und will natürlich gewinnen. Valls ist Favorit, aber das will in diesen Zeiten nichts heißen. "Ich bin erwachsen geworden", sagt er, "ich muss mich nicht mehr bemühen, bekannt zu werden wie 2011, sondern ich will gewinnen."

Ex-Premier Valls versus Ex-Wirtschaftsminister Montebourg?

Um aber François Fillon von den Republikanern, Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National und andere unabhängige Kandidaten herausfordern zu können, muss Valls erst mal die Konkurrenten im eigenen Lager schlagen. Im Moment ist er derjenige, der nach den letzten Umfragen im ersten Wahlgang die meisten Stimmen bekommen wird. Er gilt als Hardliner, als Vertreter des rechten Flügels der Sozialisten. Sein großer Vorteil ist gleichzeitig sein größtes Handicap: Er hat Regierungserfahrung. Aber er war Premierminister im Kabinett Hollande. Und deshalb wird er für den Misserfolg der Sozialisten in den letzten fünf Regierungsjahren mit verantwortlich gemacht.

Sein schärfster Konkurrent ist Arnaud Montebourg. Smart, elegant, redegewandt kommt "Monsieur Made in France" daher. Er war am Anfang Wirtschaftsminister, wurde aber von Hollande aus dem Kabinett gefeuert, weil er zu offen seine Politik kritisierte. Er ist ein "Frondeur", ein Kritiker der Politik von Francois Hollande, das kam während der laufenden Amtszeit nur mittelgut an. Innerhalb der Partei aber hat er durchaus Unterstützer, denen die Hardliner-Positionen vom Duo Hollande/Valls zu weit am rechten Rand der Linken lagen.

Sollten Arnaud Montebourg und Manuel Valls gemeinsam in den zweiten Wahlgang kommen, dann könnte Montebourg sogar der stärkste Kandidat und damit Präsidentschaftskandidat werden. Das haben die letzten Umfragen gezeigt, danach läge er mit 53 Prozent deutlich vorn. Nun haben die Vorwahlen der Rechten aber sehr deutlich gezeigt, dass die Umfragen in Frankreich nicht wirklich zuverlässig sind - bei den Republikanern gewann überraschend der ewige Umfragen-Dritte. Insofern lohnt sich auch hier ein Blick auf die Nummer drei im Umfrageranking.

Umfragen nicht mehr verlässlich

Dort steht derzeit Benoît Hamon, ehemaliger Bildungsminister. Er wäre gerne die linke Überraschung. Er wirkt jung und schüchtern, ist aber seit seinem 19. Lebensjahr ein Vollblut-Sozialist. Sein Leben hat er der Parteikarriere gewidmet, und er ist fest entschlossen, in Frankreich etwas zu bewegen. Das von Hollande per Dekret durchgesetzte Arbeitsgesetz will er sofort abschaffen. Auch er vertritt die "linkere Linke", will mehr Lehrer, eine mehr bürgernahe Polizei.

Könnte er das Rennen machen? Nach dem Überraschungssieg von Fillon bei den Rechten traut sich nun niemand mehr, das von vornherein auszuschließen. Und jetzt gibt es ja erst einmal drei Fernsehauftritte, in denen auch die anderen, bislang unbekannteren Kandidaten an Profil gewinnen könnten.

Am 22. Januar ist der erste Wahlgang, die beiden stärksten Kandidaten ziehen dann am 29. Januar in die Stichwahl. Dann weiß man, wer für die Sozialisten ins Rennen geht. Das ist dann auch der Startschuss für die heiße Phase des Präsidentschaftswahlkampfs. Überraschungen nicht ausgeschlossen, denn wenn sich in den letzten Wochen in Frankreich eins gezeigt hat: Auf Umfragen kann man sich überhaupt nicht verlassen, das Land ist politisch unvorhersehbar geworden. Und das macht das Jahr 2017 zu einem der spannendsten Wahljahre der französischen Geschichte.