von Christian Thomann-Busse

Carrie Fisher ist tot. Prinzessin Leia aus "Star Wars" war bei weitem nicht ihr einziges Engagement als Schauspielerin – aber es war die Rolle ihres Lebens. Ein paar persönliche Erinnerungen zu Fishers unerwartetem Tod mit 60 Jahren.

"Die Frau war doch gerade erst noch bei 'Klein gegen Groß' im Fernsehen“, sagt mein neunjähriger Sohn, als vorhin die Nachricht vom Tode Carrie Fishers im Radio kam. Stimmt, er hat recht. Das war letzten März, und da war sie noch putzmunter. "Und jetzt, müssen sie nun eine neue Schauspielerin für die Leia finden", fragt er. Eine neue Leia? Wohl kaum. Und wer auch?

Zwei Pappkameraden als Liebessymbol

Leia stand lange Jahre in unserer Wohnung. Zusammen mit Luke. Damals, zu Studentenzeiten, als meine heutige Ehefrau schon meine Lebenspartnerin war, kamen Freunde auf die Idee, uns zu unserem Einzug in die neue Wohnung eben diese zwei Papp-Aufsteller zu schenken. Ja, wir waren im Star-Wars-Fieber - und unsere Freunde dachten, es wäre doch eine tolle Idee, uns beide Luke und Leia zu nennen. Ok, da kannten sie noch nicht das Ende von Teil 3, das heute in der offiziellen Zählweise als Episode VI geführt wird - nämlich dass Luke und Leia ja Geschwister sind.

Carrie Fisher als Prinzessin Leia (m.) in "Star Wars"

Quelle: ap

Unserer Beziehung hat's keinen Abbruch getan, Luke und Leia hatten ihren festen Platz in unseren vier Wänden. Gut, eineinhalb Jahrzehnte später klappten wir sie dann doch zusammen, um sie trocken und sicher im Keller aufzubewahren. So ist das nun mal, wenn Wohnungen im Laufe der Zeit umgestrickt werden.

Waren da Kopfhörer unter den Schnecken?

Dabei hätte man sich gerade Leia immer wieder mit einem Schmunzeln anschauen können: Prinzessin Leia Organa, die Kämpferin für erneute Gerechtigkeit in der gesamten Galaxie. Ein Kampfanzug, der offensichtlich vom Judosport inspiriert war, und eine Frisur, die genug Spielraum für Spekulationen ließ, ob hinter den Riesenschnecken aus geflochtenem Haar nun Kopfhörer Platz finden oder nicht. Aber eigentlich war es doch völlig egal, ob man Leia nun im Stile eines B-Movie zurecht gemacht hatte oder nicht - da war ja noch dieses entzückende Strahlen der Carrie Fisher, das von allem Anderen ablenken konnte.

20 war Fisher damals, als der erste Teil von Star Wars Premiere hatte und ein völlig neues Kapitel im Genre des Science-Fiction-Kinos aufschlug. Nicht ihre erste Rolle - in "Shampoo" war sie bereits zwei Jahre zuvor mit einer Nebenrolle vertreten. Aber ganz ehrlich: An welche Rollen erinnern wir uns tatsächlich? Woodie Allen gab ihr in "Hannah und ihre Schwestern" (1986) die Rolle der Lee, in "Blues Brothers" (1980) mimte sie eine Attentäterin, und ja: Auch in "Harry und Sally" (1989) war sie zu sehen.

Selbst im albernen Bikini hat sie eine gute Figur gemacht

Asche auf mein Haupt: Ich habe diese Filme alle gesehen (mehrmals sogar), aber Carrie Fisher ist mir dort nicht aufgefallen. Vielleicht auch ganz gut so – schließlich gibt es kaum Grausameres für einen Schauspieler, als lebenslänglich auf eine Rolle festgenagelt zu sein. Ich gebe es dennoch zu: Carrie Fisher war für mich Prinzessin Leia. Eine Rolle, die sie sicherlich ebenso geliebt hat – warum sonst wäre sie 2015 bei Episode VII wieder mit eingestiegen? Es ist eine Rolle wie auf ihren Leib geschneidert – selbst im viel zu knappen und albernen Bikini zu Füßen von Jabba dem Hutten.

Luke und Leia, die beiden Pappkameraden in unserem Keller, wurden vor einigen Jahren durch ein Hochwasser nach Unwettern hingerichtet - aufgeweicht und entsorgt. Wäre dies nicht geschehen, stünde wenigstens Leia an diesem Tag hier wieder in unserer Wohnung. Mit einem kleinen Kerzchen zu Füßen. Aber die Kerze können wir ja auch so anmachen.