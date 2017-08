Bundesligist 1.FC Köln muss in der Vorbereitung auf die neue Saison vorerst auf Yuya Osako verzichten. Der Stürmer zog sich im Testspiel gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna (1:1) am Montagabend in Kitzbühel eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu. Das twitterten die Rheinländer nach einer Untersuchung am Dienstag. "Yuya wird vorerst nicht am Mannschaftstraining teilnehmen", teilten die Kölner mit. Osako werde "konservativ behandelt".