Wasserpest an der Ruhr: das bedeutendste Wassersportrevier in Nordrhein-Westfalen wächst unaufhörlich zu. Die Regattabahn auf dem Baldeney-See in Essen kann kaum noch genutzt werden.

Neuer Park am Univiertel: Essen will grüner werden.

von Jan Hofer

Die Zeit der Kohleindustrie mit staubiger Luft und verschmutzen Böden ist längst vorbei - als ökologische Vorzeigestadt ist Essen bislang aber auch nicht in Erscheinung getreten. Das soll sich jetzt ändern. Die Ruhrmetropole ist 2017 grüne Hauptstadt Europas und will sich völlig neu erfinden.

Der Anstoß kommt von der EU-Kommission. Mit dem Titel "Grüne Hauptstadt Europas 2017" zollt sie der Stadt nicht nur Respekt dafür, dass sie seit Jahren an ihren Umweltstandards arbeitet, sondern vor allem dafür, was sie zukünftig plant. Die grünen Ideen der Stadt sind vielfältig.

Nach 46 Jahren wieder Baden im Baldeneysee

Besonders stolz sind der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen und seine Umweltdezernentin Simone Raskob auf ihr Vorhaben, das Baden im Baldeneysee wieder möglich zu machen. Das ist seit 46 Jahren streng verboten, denn der Bakteriengehalt des Wassers war extrem hoch, der See musste lange herhalten als Absetzbecken für Schwebstoffe der Ruhr.

Durch eine modernere Kanalisation soll die Wasserqualität jedoch so stark verbessert werden, dass Schwimmen im Baldeneysee bald unbedenklich ist. "Baden in der Ruhr ist eines der emotionalsten Projekte im Grüne-Hauptstadt-Jahr. Ein Frühwarnsystem macht möglich, dass wir ab Mai 2017 eine erste Pilotbadestelle eröffnen können", sagt Raskob. "Damit hat Essen europaweit die erste rechtskonforme Badestelle in einem größeren natürlichen Fließgewässer realisiert. Darauf bin ich sehr stolz." Wie ernst sie es mit diesem Vorhaben meinen, unterstreicht die Umweltdezernentin: Zum Start der Badesaison 2017 will Raskob selbst als erste in den Baldeneysee springen.

Das nächste grüne Ausrufezeichen der Stadt ist eigentlich schwarz: ein 21 Kilometer langer, asphaltierter Radweg, der im Endausbau von Duisburg über Essen bis nach Dortmund reichen soll. Mit dieser Fahrrad-Autobahn, die für Autos gesperrt ist, sollen möglichst viele Menschen im Ruhrgebiet die Möglichkeit haben, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.

Über 300 Projekte von Bürgern

Neben diesen Großprojekten hofft Oberbürgermeister Kufen, "dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit ihren Ideen und Wünschen einbringen werden." Diese Hoffnung scheint sich zu erfüllen, schon mehr als 300 Projekte haben die Essener eingebracht.

Eines kommt von Päivi Kataikko-Grigoleit und Britta Grotkamp. Sie planen eintägige Workshops in Schulen, die sich speziell an Kinder richten. Wie kann eine Stadt aussehen, damit sich ihre Bewohner gar nicht weit von ihrem Zuhause entfernen müssen? Arbeiten die meisten Menschen in 100 Jahren von zu Hause? Braucht man dann weniger Straßen?

"Wir wollen Schülern und Schülerinnen nahe bringen, wie man durch ein bewusstes, achtsames Handeln Mobilität nachhaltig ändern kann", so die Projektinitiatoren.Und während des Grüne-Hauptstadt-Jahres soll Essen nicht nur für Menschen, sondern auch für Bienen attraktiver werden. Die Stadt unterstützt gezielt Imker, die Bienenpopulationen in allen Stadtteilen ansiedeln. 2017 soll so der "Grüne-Hauptstadt-Honig" entstehen.