Video Jubel und Frust am Bosporus

"Dass es ein hauchdünner Sieg war, interessiert niemanden mehr", so die Einschätzung unseres Türkei-Korrespondenten Luc Walpot zum Ausgang des Türkei-Referendums.

Der türkische Präsident Erdogan hat das Referendum knapp für sich entschieden. Ein Teil der Wählerschaft jubelt, die andere Hälfte verharrt in Schockstarre. Die Kritik internationaler Wahlbeobachter am Referendum weist Erdogan zurück.

Rund 3,5 Millionen Türken und Türkeistämmige leben in Deutschland. Wahlberechtigt waren 1,4 Millionen. Davon haben sich weniger als die Hälfte beteiligt. In den meisten deutschen Städten ist die Zustimmung zur Verfassungsänderung deutlich höher als in der Türkei selbst.

Verfassungsreferendum und Verhaftungswellen - wie weiter mit dem EU-Beitrittskandidaten Türkei? Über die Zukunft der Verhandlungen beraten heute die EU-Außenminister auf Malta. Österreich fordert einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen.

Bei einem Treffen der EU-Außenminister in Malta forderten die Vertreter Österreichs und Luxemburgs den Abbruch der seit Jahren stockenden Beitrittsverhandlungen. Gegen einen solchen Schritt sprachen sich Außenminister Sigmar Gabriel und eine Reihe seiner EU-Amtskollegen aus.

"Die deutsche Bundesregierung ist strikt dagegen, dass wir die Gespräche abbrechen", sagte Gabriel. Entwicklungen wie massenhafte Festnahmen würden nicht dadurch gestoppt, dass man überhaupt nicht mehr miteinander rede. Es müssten aber neue Gesprächsformate entwickelt werden.

Gabriel für Visafreiheit für türkische Intellektuelle

Der SPD-Politiker schlug vor, über eine Visa-Freiheit für türkische Intellektuelle, Künstler, Journalisten und Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen nachzudenken. "Also für den Teil der Türkei, der gegen das Referendum gestimmt hat und sich demokratisch entwickeln will", sagte er: "Ich finde, die dürfen wir nicht im Stich lassen." Gabriel ließ offen, wie eine solche Visa-Befreiung in der Praxis umgesetzt werden könnte.

Gabriel erinnerte erneut daran, dass die Türkei auch während der Militärdiktatur in den 1980er-Jahren nie aus der NATO ausgeschlossen worden sei: "Warum sollten wir jetzt ein Interesse daran haben, sie Richtung Russland zu drängen?" Ohne Österreichs Außenminister Sebastian Kurz beim Namen zu nennen, sagte Gabriel: "Diejenigen, die zuhause gerne Beifall bekommen möchten dadurch, dass sie sagen, wir reden nicht mehr mit der Türkei, die werden am Ende nichts in der Türkei ändern, sie werden den Menschen dort nicht helfen."Der ÖVP-Politiker Kurz blieb bei seiner Linie, dass es "absolut falsch" sei, die Illusion eines EU-Beitritts der Türkei aufrecht zu erhalten. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte, seit dem Referendum sei die alte, demokratische Türkei gestorben: "Und damit de facto auch der Beitrittsprozess."

Ungarn warnt vor "Hunderttausenden Migranten"

Der Außenminister Litauens, Linas Linkevicius, forderte mit Verweis auf die strategische Lage der Türkei, dass die EU mit der Regierung in Ankara im Gespräch bleiben müsse. Ungarns Außenamtschef Peter Szijjarto warnte vor "Hunderttausenden" Migranten, die sich wieder über den Westbalkan auf den Weg machen würden, falls die Flüchtlingsvereinbarung mit der Türkei wegen des Abbruchs der EU-Beitrittsgespräche scheitern sollte.

Entscheidungen sind bei dem informellen EU-Treffen nicht geplant. Die EU hat aber bereits deutlich gemacht, dass die vom türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan erwogene Wiedereinführung der Todesstrafe das automatische Aus der Beitrittsverhandlungen bedeuten würde.