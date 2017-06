US-Präsident Trump will heute Abend bekannt geben, ob die USA Teil des Pariser Klimaabkommens bleiben. Schon im Vorfeld des EU-China-Gipfels gibt es klare Signale aus Brüssel, Berlin und Peking. China und die EU wollen sich in einer gemeinsamen Erklärung dazu verpflichten, an den Klimazielen festzuhalten.

von Eva Ingold, Peking

Die USA ziehen sich zurück ins Nationale und China ist dabei, die Rolle als Führungsnation zu erben. Für eine engere Zusammenarbeit bei der Klima- und Wirtschaftspolitik will Chinas Premierminister heute auf dem EU-China-Gipfel werben. Und Menschenrechtsfragen am liebsten ignorieren.

Seit Monaten hatte es sich abgezeichnet: "Trump drängt die EU und China geradezu zusammen“, hatte ein Diplomat schon im März in Peking prophezeit. Dann kam der G7-Gipfel und mit ihm Trumps Drohung, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Die gleichzeitigen Kontroversen mit der US-Delegation in der Diskussion um den Welthandel gerieten dabei völlig in den Hintergrund.

Umweltpolitik und freier Handel - das waren noch unter Präsident Obama Themen, bei denen die USA eine globale Führungsrolle innehatten. Doch Trump nimmt seine Nation aus dieser Führungsrolle zunehmend heraus. China steht bereits in den Startlöchern, um das verbleibende Vakuum als Weltmacht zu füllen. Entsprechend werden die Staaten der Europäischen Union versuchen, ihre Bande nach Peking weiter auszubauen.

Partner in der Klimapolitik

Im Gegensatz zu den USA will China unter allen Umständen am Klimaabkommen von Paris festhalten, das die globale Erderwärmung auf weniger als zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen soll. Damit liegt das Reich der Mitte auf einer Linie mit den EU-Staaten. Und das, obwohl vor allem China seinen CO2-Ausstoß deutlich reduzieren muss, um die Vorgaben des Abkommens einzuhalten. Als größter Emittent von Treibhausgasen ist das Land derzeit verantwortlich für 29 Prozent des Ausstoßes weltweit.

Doch man scheint auf einem guten Weg: 2016 wurde im dritten Jahr in Folge weniger Kohle verbraucht, der Staat meldete einen Rückgang von 4,7 Prozent. Bis zum Jahr 2020 soll die durch Kohlekraftwerke verursachte Luftverschmutzung um 60 Prozent reduziert werden. Bereits jetzt verfügt China über mehr Solar- und Windenergieanlagen als jedes andere Land der Welt. Während sich die USA unter Präsident Trump wieder den fossilen Energien zuwenden, sind die Chinesen mit ihrem Streben nach einem grünen Energiemix zu Europas Partner Nummer eins in Sachen Klimapolitik avanciert.

Chinas Wunsch nach freiem Handel

Schon heute ist die EU der wichtigste Handelspartner für China. Jeden Tag werden Waren im Wert von 1,6 Milliarden Euro ausgetauscht. In Zeiten stagnierender Märkte zu Hause ist das China-Geschäft für viele europäische Unternehmen die Chance, die eigenen Bilanzen aufzupolieren. Ohne China sähe es bei so manchem Autohersteller oder Maschinenbauer düster aus. Und auch das Reich der Mitte profitiert, denn es wird weit mehr in die EU verkauft als von dort importiert: 2016 betrug der Handelsüberschuss 184 Milliarden Euro.

Gerne würde Peking diesen Markt noch weiter erschließen und gab Mitte Mai den Startschuss für seine "Belt and Road"-Initiative, mit der China die alten Handelsrouten der Seidenstraße nach Europa wieder aufleben lassen möchte. Prinzipiell ist die EU an einer Vertiefung der Zusammenarbeit interessiert, sorgte aber für einen Eklat, als man sich weigerte, eine von China vorbereitete Erklärung zum gemeinsamen Handel zu unterzeichnen. Es fehlten Hinweise zu sozialen und Umweltstandards sowie zur Transparenz öffentlicher Märkte, hieß es von Diplomatenseite in Peking. Völlig auf einer Linie ist man bei den Rahmenbedingungen also noch nicht.

Unfaire Bedingungen für europäische Firmen in China

Schon mehrfach gab es in Handelsfragen Differenzen zwischen Europa und Peking. Weit auseinander liegen die Vorstellungen beim Thema Dumping. So wirft die EU China vor, Solarzellenhersteller mit staatlichen Subventionen zu fördern und die Produkte in Europa unter Marktwert anzubieten. Um EU-Konkurrenten vor diesem Preisdumping zu schützen, werden bei der Einfuhr Strafzölle von derzeit knapp 48 Prozent fällig. Ähnliche Maßnahmen hat die EU-Kommission auch für Stahlplatten aus chinesischer Produktion angekündigt.

Uneinig sind EU und China sich auch in der Frage, was "Marktöffnung" eigentlich bedeuten soll. Denn während es China vor allem um einen möglichst einfachen Zugang zum europäischen Markt geht, fordern EU-Vertreter umgekehrt eine Öffnung Chinas für europäische Investoren. "Letztes Jahr hatten wir ein Verhältnis eins zu vier - etwa acht Milliarden Euro gingen nach China, aber 34 Milliarden flossen von China nach Europa", erklärt Mats Harborn, Präsident der EU-Handelskammer in China. "Hier gibt es eine Asymmetrie, die man angehen muss."

Seit Jahren beklagen europäische Unternehmen, in China benachteiligt zu werden. Einheimische Firmen würden bei öffentlichen Ausschreibungen bevorzugt. Und während chinesische Handelskonglomerate sich im Westen problemlos in Unternehmen einkaufen können, besteht für europäische Konzerne in China noch immer ein Joint-Venture-Zwang. Immerhin: auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos hatte Chinas Staatspräsident Xi Jinping ein flammendes Plädoyer für den Freihandel gehalten. "Wir hoffen, dass hier den Worten auch Taten folgen, die uns freiere Investments in China ermöglichen", so Harborn.

Verhandlungen mit einem autoritären Staat

Bei all der Hoffnung auf die Erschließung eines neuen, gigantischen Marktes für Europa, gerät oft in Vergessenheit, mit wem es die EU hier zu tun hat. China ist kein freies Land. Es ist eine Diktatur, in der allein die kommunistische Partei über Wohl und Wehe, Recht und Unrecht entscheidet. In keinem Land der Welt werden mehr Menschen hingerichtet. Meinungsfreiheit existiert nicht. Die Medien sind staatlich gelenkt, der Zugriff auf ausländische Internetseiten gesperrt. Mehr als 100 Journalisten, Online-Aktivisten und Blogger sitzen derzeit in Haft. Seit Jahren geht der Staat massiv gegen Menschenrechtler vor.

All das droht ins Hintertreffen zu geraten, wenn sich die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten im Buhlen um den besten Wirtschaftsdeal um China scharen und dabei untereinander uneins sind, wie sie mit diesen Missständen umgehen wollen. Sollte China dann irgendwann tatsächlich die USA als Supermacht ablösen, wird Peking seine Ansichten und Werte in der Welt etablieren wollen. Dann wird sich Europa vielleicht irgendwann die Frage gefallen lassen müssen, warum bei der Jagd nach offenen Märkten die eigenen Ideale von Freiheit und Rechtstaatlichkeit so aus dem Blick geraten konnten.