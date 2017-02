„Nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens brauchen wir eine Zusammenarbeit mit den Staaten in Nordafrika. Wenn es so weit ist, auch mit Libyen“, sagt David McAllister, CDU, Vorsitzender im Außenausschuss des EU-Parlaments. „Es ist besser, dass die Menschen gar nicht erst in die Boote steigen. Wir müssen die Menschen vor Ort betreuen.“

von Anne Gellinek, Valletta

Es geht um Alles oder Nichts - beim zweiten "Post-Brexit-Nachdenk-Gipfel" über eine EU der 27. Schon das Einladungsschreiben von Ratspräsident Tusk klingt dramatisch. Man sei auf das Gefährlichste herausgefordert von China, Russland und Amerika, von Populisten und Extremisten.

Gleichzeitig verlören die Europäer selbst den Glauben an das Projekt. Und - wiedermal - überschattet und verschärft die aktuelle Lage die fragile Situation in Europa. Der neue US-Präsident Donald Trump stellt die amerikanisch-europäischen Beziehungen in Frage, reibt Salz in die Brexit-Wunde und prophezeit ein baldiges Auseinanderfallen der Union. Zusammenstehen, schreibt Tusk in seinem Brandbrief, Stolz zeigen, Mut und Solidarität miteinander bekunden—das sei das Gebot der Stunde. Kurz: die Union zusammenhalten, aber wie?

Wie umgehen mit Donald Trump?

Anne Gellinek, ZDF-Studio Brüssel

Quelle: ZDF

Schon beim Thema Trump, das neu auf die Tagesordnung gekommen ist und nun beim Mittagessen in den Barraka-Gärten diskutiert werden soll, ist die Lage uneinheitlich. Theresa May, die britische Premierministerin ist vorgeprescht, hat als einzige in der Runde den neuen Präsidenten bereitsgetroffen und versucht Vorabsprachen zu treffen über die neue Sonder-Handelsbeziehung zwischen Großbritannien und den USA. Im Gegenzug lud sie Trump zum Staatsbesuch nach London, dafür fiel ihre Kritik am Einreisestopp für Muslime aus sieben Ländern ein bißchen leiser aus.

Frankreich und die Niederlande haben die neue US-Abschottungspolitik zwar kritisiert, fürchten aber, dass die EU-Skeptiker und Rechtspopulisten in den eigenen Ländern durch Trumps Verordnungen noch mehr Aufwind bekommen würden. Und der Ungar Viktor Orban applaudiert Trump ganz unverhohlen - auch Ungarn weigert sich nach wie vor, muslimische Flüchtlinge ins Land zu lassen. Ein starker gemeinschaftlicher Konter von zumindest 27 zu Trumps Politik? Unwahrscheinlich. Eine schriftliche Verurteilung? Nicht geplant.

Flüchtlinge: Verteilungsquote mausetot

Thema Nummer zwei: die Flüchtlingspolitik. Auf diesem Feld herrscht erst recht keine Einigkeit. Die Quote zur Verteilung ist mausetot und wird vermutlich im prächtigen Großmeisterpalast von Valletta nicht mehr angesprochen. Konsensfähig ist lediglich die Sicherung der EU-Außengrenzen - Abschottung die einzige Strategie, hinter der sich alle 28 versammeln können. Die Staats-und Regierungschefs wollen sich nun auf die Mittelmeerroute konzentrieren. Über 180.000 Flüchtlinge sind im letzten Jahr an italienischen Küsten gelandet, 90 Prozent von ihnen starteten in Libyen.

Der Vorschlag der maltesischen Präsidentschaft: die Flüchtlinge sollen von der libyschen Küstenwache zurückgehalten werden, die Südgrenze Libyens besser überwacht, Migranten in Lagern festgehalten werden. Als "unverantwortlich" kritisiert die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, diesen Plan. Menschenrechtsverletzungen seien an der Tagesordnung im Bürgerkriegsland Libyen, unmöglich Flüchtlinge dorthin zurückzuschicken.

Es geht ums Eingemachte - ohne May

Am Nachmittag dann, wenn Theresa May die Mittelmeerinsel verlassen haben wird, geht’s nochmal ums Eingemachte, nämlich um die Zukunft der EU der 27. Ende März möchte die EU ihr 60-jähriges Bestehen in Rom feiern, aber noch fehlt der zündende Gedanke, die begeisternde Idee, die die 27 Rest-Europäer erneut zusammenbringen könnte.

Ein Kern-Europa von westeuropäischen Staaten, die sich enger zusammenschließen? Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, das die Ost-und Südeuropäer als äußere Ringe zurückließe? Ein Europa der starken Nationalstaaten, wie manche Osteuropäer es wünschen, die miteinander handeln, sich aber politisch weiter nicht annähern?

Das erste Brainstorming dieser Art im letzten September in Bratislava verlief ziemlich ergebnislos, angesichts der Wahlen in den Niederlanden und Frankreich ist Europa auch jetzt weitgehend gelähmt. Europa müsse sich vereint auf seine Würde besinnen, egal ob im Gespräch mit Russland, China, den USA oder der Türkei, schreibt Tusk pathetisch. Mit anderen Worten: die Union zusammenhalten, aber wie?