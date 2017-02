Der Zuzug von Migranten nach Europa reißt nicht ab. Sehr viele von ihnen kommen inzwischen über Libyen - ein Topthema auf dem EU-Gipfel in Malta. Umstritten: eine engere Zusammenarbeit mit dem Land, um die Überfahrten zu stoppen.

Wenn die EU die Migration im zentralen Mittelmeer stoppen will, muss sie mit Libyen zusammenarbeiten. Doch dort flammt immer wieder Gewalt auf, Migranten leben im Elend. An diesem Freitag beschäftigen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs mit der festgefahrenen Lage. Rund 180.000 Menschen erreichten im vergangenen Jahr Europa über das zentrale Mittelmeer. Die EU setzt nun unter anderem auf eine bessere Ausbildung der libyschen Küstenwache. Diese soll Schlepperboote abfangen und die Menschen zurück nach Nordafrika bringen.

Hilfsorganisationen: "Tiefpunkt europäischer Flüchtlingspolitik"

Am Vorabend des Gipfels in Valletta schloss Italien mit Libyen bereits eine entsprechende Vereinbarung. Demnach sollen unter anderem die libysche Küstenwache und der Grenzschutz im Kampf gegen illegale Einwanderung unterstützt werden, sagte der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni nach einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten der libyschen Einheitsregierung, Fajis al-Sarradsch, in Rom.

Hilfsorganisationen übten scharfe Kritik an den geplanten Beschlüssen. Eine Zusammenarbeit mit Libyen, die vor allem der Abwehr von Migranten und Flüchtlingen diene, werfe die europäischen Grundwerte über Bord, kritisierte Oxfam. Die Organisation Pro Asyl und der Paritätische Wohlfahrtsverband sprachen in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von einem "Tiefpunkt europäischer Flüchtlingspolitik".

Auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung warnte davor, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge zurück nach Libyen bringen zu lassen. Die menschenrechtliche Situation in dem Land sei "katastrophal", sagte die SPD-Politikerin Bärbel Kofler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb "kommt eine Rückführung von Flüchtlingen nach Libyen unter diesen Umständen nicht infrage".

UNICEF: "Tödlichster Winter"

Mindestens 1.354 Flüchtlinge sind zwischen November 2016 und Ende Januar auf ihrem Weg nach Europa im Mittelmeer umgekommen. Darunter befanden sich auch schätzungsweise 190 Kinder, wie das UN-Kinderhilfswerk UNICEF am Freitag in Genf mitteilte. Allein 1.191 Menschen starben auf der Überfahrt von Libyen nach Italien. Das seien etwa 13 Mal so viele wie im gleichen Zeitraum vor einem Jahr.

UNICEF sprach mit Blick auf die Zahlen vom "tödlichsten Winter" in der Geschichte der Flüchtlingskrise. Es stehe zu befürchten, dass die Zahl der Toten in den kommenden Wochen weiter steige. Mit Blick auf den EU-Flüchtlingsgipfel in Malta rief UNICEF die Politiker dazu auf, die Situation von minderjährigen Flüchtlingen besonders in den Blick zu nehmen.