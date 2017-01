von Shakuntala Banerjee

Sie ist eine einzige Großbaustelle: Die Flüchtlingspolitik der EU. Der Schutz der Außengrenzen: im Werden. Die Verteilung der Asylbewerber: stockend. Die Reform des Dublin-Systems: festgefahren. Heute diskutieren die EU-Innenminister in Malta über die Reform der gemeinsamen Asylpolitik.

Man kann sie als gutes oder schlechtes Zeichen werten, die Zahl 3.340 – so viele Flüchtlinge sind nach Angaben der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR seit dem 1. Januar 2017 auf dem Seeweg in die EU gekommen. Gut ist die Zahl im Vergleich zum Januar 2016: Damals kamen 73.135 Menschen über das Mittelmeer nach Griechenland und Italien, zahlreiche überlebten die Überfahrt nicht. Schlecht ist sie, wenn man – wie viele unter Europas Innenministern – die Grenzen zur EU am liebsten ganz dicht machen würde.

Ein Viertel der Flüchtlinge aus Syrien

Shakuntala Banerjee, Studio Brüssel

Quelle: ZDF

Selbst bei widrigem Winterwetter begeben sich Tausende in Lebensgefahr. Noch immer stammt, laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, fast ein Viertel der Ankommenden aus Syrien. Die Hälfte aller Ankommenden nennt als Herkunftsland einen der Top-10-Flüchtlingsstaaten. Die EU hat nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Zwar hofft Europa, die Sogwirkung durch "Migrationspartnerschaften" zu reduzieren. Doch die Maßnahmen, die dazu führen sollen, dass Menschen in ihren Heimatländern oder benachbarten Regionen bleiben, werden erst mit der Zeit Wirkung zeigen.

"Im Moment drücken sich immer noch zu viele EU-Staaten um ihre Verantwortung", kritisiert Manfred Weber, Vorsitzender der Christdemokraten im Europaparlament. "So wurde beispielsweise 2015 ein Afrikafonds in Höhe von 1,8 Milliarden Euro beschlossen, um die Lebensbedingungen in den Herkunftsstaaten vieler Migranten zu verbessern. Doch gerade einmal 81 Millionen Euro haben die EU-Staaten bisher in den Fonds einbezahlt."

Auf die lange Bank geschoben

Zugleich bleibt die Flüchtlingspolitik der EU eine Baustelle. Der Schutz der Außengrenzen: im Werden. Die Verteilung von 160.000 Asylbewerbern aus Italien und Griechenland auf den Rest der EU: stockend. Die Reform des Dublin-Systems, das die Zuständigkeit der EU-Staaten für Asylbewerber regelt: festgefahren. "Europas Flüchtlingspolitik liegt im Koma", sagt Wenzel Michalski von Human Rights Watch. "Die EU-Staaten verlassen sich darauf, dass die Balkanroute dicht ist, und dass auch über die Ägäis-Route kaum noch Flüchtlinge kommen. Gleichzeitig baut die Türkei Kilometer für Kilometer eine Mauer an der syrischen Grenze, teils mit Selbstschussanlage. Das ist die Grundlage der derzeitigen europäischen Flüchtlingspolitik."

Dass sich Europa beim Umgang mit Flüchtlingen nicht mit Ruhm bekleckert, ist in Brüssel Konsens. Vor allem bei der Flüchtlingsverteilung herrscht das politische Patt: "Wir diskutieren jetzt seit mehr als einem Jahr über Solidarität", macht EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos seinem Ärger Luft. "Es ist an der Zeit, endlich eine gemeinsame Lösung zu finden."

Optimistisch gibt sich Deutschlands Innenminister Thomas de Maizière (CDU): "Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute den ersten Schritt zu einem Kompromiss machen", sagt er vor Sitzungsbeginn. "Bei wenigen Flüchtlingen bliebe es bei einem leicht veränderten Dublin-Verfahren wie jetzt, bei vielen würde ein Verteilmechanismus greifen. Außerdem brauchen wir zusätzliche Regeln, wenn es zu einem Massenansturm kommt."

Osteuropa verweigert sich weiter

Noch immer wollen einige Länder in Osteuropa keine Flüchtlinge aufnehmen. "Unser Augenmerk muss jetzt auf der zentralen Mittelmeerroute liegen", sagt Robert Kalinak, slowakischer Innenminister. "Ich hoffe, dass wir dieses Problem ähnlich lösen wie die Balkanroute." Und auch Österreich drängt darauf, den Schutz der EU-Außengrenzen an die erste Stelle zu setzen. Im Gespräch sind die Abweisung und Rückführung von Flüchtlingen, die etwa von der libyschen oder ägyptischen Küste nach Europa aufbrechen.

Nicht nur Hardliner setzen darauf, die Flüchtlingszahlen auf dieser Route mit Hilfe neuer Vereinbarungen nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens zu reduzieren. Kritik kommt von Menschenrechtlern und aus dem Europaparlament: "Die Lebensbedingungen für Flüchtlinge in Libyen sind katastrophal: Misshandlungen stehen für Flüchtlinge auf der Tagesordnung“, sagt Ska Keller, Fraktionsvorsitzende der europäischen Grünen.

So bleibt Europa in der Zwickmühle: Moralisch sauber oder europaweit einig? Beides scheint derzeit schwer miteinander vereinbar. Nur in einem liegen die Meinungen der Innenminister beim Treffen in Valletta völlig beieinander: Die schärfere Kontrolle aller, die in die EU einreisen – ob legal oder illegal – soll möglichst bald kommen. Damit bliebe der Grenzschutz auch Anfang 2017 das Feld, auf dem allein Europa zügig vorankommt.