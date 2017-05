von Anne Gellinek, Brüssel

Wie soll das europäische Asylsystem reformiert werden? In diesem Juni sollte das eigentlich klar sein - so hatten EU-Innenminister und die maltesische Ratspräsidentschaft sich das vorgestellt. Doch daraus wird nichts - die Debatte ist zäh, die Positionen nach wie vor verhärtet.

Auch diesen Donnerstag steht das Thema ganz oben auf der Liste der Minister, es ist, wie ein hochrangiger EU-Diplomat es ausdrückt, "a terrible headache", ein grässlicher Kopfschmerz. Und Heilung ist nicht in Sicht.

Anne Gellinek, Korrespondentin im ZDF-Studio Brüssel

Quelle: ZDF

Dabei hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, als ob Bewegung in eines der schwierigsten Vorhaben der EU gekommen sei. Die Ausgangslage ist bekannt: Wenn ein Flüchtling die EU betritt, muss er in dem Land Asyl beantragen, in dem er angekommen ist. Das sind seit Jahren hauptsächlich Italien und Griechenland. Doch in Krisenzeiten, so wie bei der großen Migrationswelle 2015/2016, versagt das sogenannte Dublin-System. Die Ankunftsländer am Mittelmeer sind total überfordert. Die EU-Kommission schlug deshalb eine verpflichtende Quote zur Verteilung von zunächst nur 160.000 Migranten vor, die tatsächlich auch von einer Mehrheit der Innenminister beschlossen wurde. Und danach passierte wenig bis gar nichts.

Mitgliedsstaaten am Pranger

Erst diesen Mittwoch stellte die EU-Kommission in ihrem 12. Flüchtlingsbericht einzelne Länder an den Pranger, die bislang gar keine oder wenige Flüchtlinge aufgenommen haben: Ungarn, Polen und Österreich haben sich komplett weggeduckt, Tschechien und die Slowakei nur symbolisch mitgemacht.

Die Slowaken hatten Ende 2016 das Konzept der "effektiven Solidarität" ins Spiel gebracht, nachdem einzelne Länder, die keine Flüchtlinge aufnähmen, sich stärker beim Grenzschutz engagieren oder Geld in einen Fonds einzahlen könnten. Die Malteser, die von den Slowaken die Präsidentschaft im Januar 2017 übernahmen, entwickelten das Konzept weiter - zu einem dreistufigen Plan.

Droht das Ende des Solidarprinzips?

Bei wenig Andrang soll danach das Dublin-System in Kraft bleiben (Stufe eins). Kommen viele Flüchtlinge, würden die Zahl der aufgenommenen Menschen, Geld und Material für Grenzschutz- und Asylagenturen der EU miteinander verrechnet. Heißt: Wer weniger Flüchtlinge aufnimmt, muss mehr zahlen. Ganz freikaufen allerdings könnte sich kein Land (Stufe zwei). Bei einer neuerlichen großen Migrationskrise müsste noch stärker umverteilt werden (Stufe drei).

Zwischenzeitlich sah es so aus, als ob sich die 28 EU-Länder auf dieses System einigen könnten, doch jetzt ist der Kopfschmerz mit voller Wucht zurück: Ungarn, Polen, Tschechien, die Slowakei, aber auch Litauen und Lettland wollen lieber keine Flüchtlinge aufnehmen, sondern stattdessen in Grenzschutz, Asylbeamte und Dolmetscher investieren. Das wäre das Ende des Solidarprinzips, auf das die Deutschen und andere Westeuropäer bestehen.

15.000 warten auf Umverteilung

Und so streiten die Innenminister also darüber, ab wie viel Prozent der zugeteilten Flüchtlinge man sich freikaufen kann, welche Geldsummen fällig würden, und welche Sach- und Personalleistungen angerechnet würden, ohne dass ein Grundkonsens erreicht ist.

In Griechenland warten 12.707 registrierte Flüchtlinge auf ihre Umverteilung, in Italien sind es noch über 3.000. Von den 160.000 Flüchtlingen sind anderthalb Jahre später nur 18.418 Menschen tatsächlich umgesiedelt worden, und immer neue Migranten erreichen die Küsten Europas. "Es gibt keine Einigung über die Flüchtlingsverteilung“, sagt der EU-Diplomat mit den Kopfschmerzen, "und ich sehe nicht, wie sie erreicht werden könnte".