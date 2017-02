EU erwartet mehr Wachstum in Europa

Video Konjunktur in Deutschland

"Im Grundsatz läuft die deutsche Wirtschaft gut. Wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit. Trotz Brexit […] war das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr relativ hoch", so Prof. Clemens Fuest, Präsident des ifo - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.

Optimismus in Brüssel: Die EU-Kommission sieht zwar "außergewöhnlich" große Unsicherheiten durch Donald Trump und den Brexit für die Wirtschaft im Euroraum. Dennoch hebt sie die Konjunkturprognose für die Jahre 2017 und 2018 leicht an.

Für die 19 Staaten der Währungsunion erwartet Brüssel in diesem Jahr 1,6 Prozent Wachstum und im kommenden Jahr ein Plus von 1,8 Prozent. Die Prognose liegt damit in beiden Jahren 0,1 Prozentpunkte höher als im Herbst.

Trump, Brexit, anstehende Wahlen

Dennoch sei der Ausblick mit einer ungewöhnlich hohen Unsicherheit behaftet. Die EU steuere durch "unruhiges Wasser", heißt es in der Winterprognose der Kommission. Bei den Unsicherheiten verwies sie einerseits auf "das unsichere Ergebnis der Brexit-Verhandlungen" vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens im Jahr 2019. Andererseits nannte Brüssel "die erwartete scharfe Veränderung" in der US-Politik nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump, während dessen Kurs in Schlüsselbereichen der Politik aber noch "klargestellt" werden müsse.

Von Trump angekündigte Steuersenkungen sind für Brüssel aber auch ein Grund, mit mehr Wachstum in Europa zu rechnen. Denn zusammen mit einem höheren Dollar-Kurs und stabilem Wachstum in Schwellenländern könne dies europäischen Exporten sowohl bei Waren als auch bei Dienstleistungen "einen Schub" geben, hieß es.

Als einen weiteren politischen Unsicherheitsfaktor für die Konjunkturentwicklung bis 2018 machte die Kommission auch "Wahlen in großen Mitgliedstaaten" der EU in diesem Jahr aus. Denn neben Deutschland stehen auch in Frankreich und den Niederlanden Urnengänge an. Bei den beiden deutschen EU-Partnern gibt es starke populistische und europakritische Kräfte.

EU erwartet bei allen EU-Staaten Wachstum

Moscovici

Trotz der Störfeuer von außen habe sich die Wirtschaft in Europa als widerstandsfähig erwiesen, sagte Wirtschafts- und Finanzkommissar Pierre. Laut Kommission ist es "das erste Mal seit fast einem Jahrzehnt", dass im gesamten Vorhersagezeitraum von 2016 bis 2018 bei allen EU-Mitgliedsstaaten ein Wachstum erwartet wird. In ihrer Herbstprognose hatte sie für Griechenland für 2016 noch eine schrumpfende Wirtschaft vorhergesagt. Nun stellt sie ein Plus von 0,3 Prozent fest. Die Prognose für 2017 und 2018 ließ Brüssel mit 2,7 und 3,1 Prozent unverändert.

Bei der Inflation erwartet die Kommission angesichts wieder steigender Energiepreise einen deutlichen Anstieg. Nach 0,2 Prozent in der Eurozone im vergangenen Jahr geht sie für 2017 von einem Sprung auf 1,7 Prozent aus und rechnet im darauffolgenden Jahr mit 1,4 Prozent. Gleichzeitig geht die Kommission von einer weiter sinkenden Arbeitslosigkeit aus: Sie werde in der Eurozone von 10,0 Prozent im vergangenen Jahr auf 9,6 Prozent 2017 und 9,1 Prozent 2018 zurückgehen.

Kommission mahnt zu weiteren Reformen

EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis mahnte die Staaten, bei ihren Reformanstrengungen nicht nachzulassen. Angesichts einer anziehenden Inflation dürften sie sich nicht zu sehr darauf verlassen, dass die für Konjunkturimpulse sorgende ultra-lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) "auf Dauer" bestehen bleibe: "Deshalb sollten Länder mit hohem Haushaltsdefizit und hohem Schuldenniveau diese weiter zurückführen, um widerstandsfähiger gegen wirtschaftliche Schocks zu werden."