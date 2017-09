Peter Stöger erkennt in der Europa-League-Partie des 1.FC Köln gegen Roter Stern Belgrad die Chance der Krisenbewältigung. "Es ist eine neue Möglichkeit, weiter am Positiven zu arbeiten und das Selbstvertrauen weiter aufzubauen", sagte der Coach vor der Begegnung mit den Serben am Donnerstag (19 Uhr). Beim 0:0 am Sonntag in Hannover hatte der FC seinen ersten Zähler in der aktuellen Bundesligasaison geholt. Allerdings muss Stöger auf zwei seiner wichtigsten Profis verzichten: Marcel Risse und Nationalspieler Jonas Hector sind verletzt. Auch Stürmer Artjoms Rudnevs steht nicht zur Verfügung.