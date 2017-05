Die seit 21 Jahren währende Ära Arsene Wenger beim FC Arsenal geht in die Verlängerung. Wie der Klub bestätigte, erhält der Teammanager einen neuen Zweijahresvertrag. Der Franzose wäre beim Ablauf des Kontrakts im Jahre 2019 70 Jahre alt. "Ich liebe diesen Klub und schaue mit Optimismus und Vorfreude in die Zukunft", sagte Wenger. Wenger hatte die ganze abgelaufene Saison über stark in der Kritik gestanden, am Ende verpasste er erstmals in seiner Zeit bei den Gunners die Top 4. Damit ist Arsenal erstmals nach 19 Jahren nicht in der Champions League vertreten.