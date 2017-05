Als „obsolet“ hatte Donald Trump die NATO in seinem Wahlkampf bezeichnet. Später hat er seine Kritik zwar revidiert – doch das Verhältnis zwischen dem US-Präsidenten und den Bündnispartnern ist angespannt. Vor allem über die Verteidigungsausgaben wird gestritten.

Donald Trump soll die Deutschen "böse, sehr böse" genannt haben - so hieß es gestern Abend in Medienberichten. EU-Kommissionschef Juncker sieht das anders: Es handele sich um einen Übersetzungsfehler. Der US-Präsident sei nur nicht erfreut über Deutschlands Handelsüberschuss.

Nach Bekanntwerden der scharfen Kritik von US-Präsident Donald Trump an der deutschen Handelspolitik hat sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker um Schadensbegrenzung bemüht. "Er hat nicht gesagt, die Deutschen benehmen sich schlecht. Er hat gesagt, wir haben ein Problem", sagte Juncker auf Deutsch am Freitag kurz vor Beginn des G7-Gipfels im sizilianischen Taormina. Es sei nicht wahr, dass der US-Präsident sich aggressiv verhalten habe.

Juncker: Atmosphäre war konstruktiv

Deutsche Medien hatten zuvor berichtet, dass Trump bei seiner Kritik am deutschen Außenhandelsüberschuss harsche Worte gewählt hatte. "Die Deutschen sind böse, sehr böse", übersetzte der "Spiegel" die Worte des US-Präsidenten. Juncker bestätigte, dass dazu die Worte "bad, very bad" gefallen seien - fügte aber erneut auf Deutsch hinzu: "Bad heißt nicht böse - schlecht reicht ja schon". Man müsse das richtigstellen.

Trump hatte sich am Donnerstag in Brüssel mit Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk getroffen. Dabei traten nach europäischen Angaben die unterschiedlichen Positionen beim Thema freier Handel offen zutage. Die Atmosphäre sei konstruktiv gewesen, so Juncker.

Tusk gegen ständige Indiskretion

Medienberichten zufolge sagte Trump mit Blick auf den deutschen Handelsüberschuss auch: "Schauen Sie sich die Millionen Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich." Juncker betonte in Taormina, dass die EU eine gemeinsame Handelspolitik habe und die USA daher keine Vergleiche mit einzelnen EU-Mitgliedsstaaten anstellen könnten.

Tusk kritisierte in Taormina seinerseits, dass die Zitate aus dem Gespräch überhaupt ihren Weg in die Medien fanden: "Ich will nicht Teil dieser neuen politischen Kultur des ständigen Durchstechens sein", sagte er. "Die heutige Diplomatie benötigt ein professionelles Klima statt indiskreter Diplomaten."

Offen und freundlich – doch in der Sache hart

Trump kam zum ersten Mal nach Brüssel - wenige Stunden, nachdem Merkel mit dessen Vorgänger Barack Obama in Berlin beim Evangelischen Kirchentag aufgetreten war und Harmonie demonstriert hatte. Seit dem Amtswechsel im Januar ist das transatlantische Verhältnis angespannt, weil Trump die NATO und auch die EU zeitweise infrage stellte, im Handel mit Schutzzöllen drohte und auch das Pariser Klimaabkommen in Zweifel zog.

Zuletzt hatte sich Trump versöhnlicher gezeigt. Am Rande seiner Brüssel-Gespräche war auch die Rede von offener und freundlicher Atmosphäre. Nach EU-Angaben vereinbarten die Europäer mit Trump eine gemeinsame Arbeitsgruppe für einen Aktionsplan zum Handel. Doch in der Sache blieben die Fronten erkennbar hart.

EU will Schutzzölle mit Aktionsplan abwenden

Tusk und Juncker stellten im Gespräch mit dem US-Präsidenten höchst unterschiedliche Ansichten zu Russland, Klimaschutz und Handel fest. Die Europäer hoffen, dass der gemeinsame Aktionsplan die drohenden Schutzzölle abwenden kann.

Die Handelspolitik ist eines der konfliktträchtigen Themen auf dem G7-Gipfel in Taormina. Insbesondere Trumps protektionistische Herangehensweise stößt bei den anderen G7-Mitgliedern auf Kritik. Das Treffen in Taormina beginnt am Mittag.