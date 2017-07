"Wir machen jetzt den Test meines Vaterlandsausweises, damit meine Stimmabgabe registriert wird", verkündete Maduro bei seinem Votum am Sonntag. "Ist es eingelesen?", fragte der Staatschef die Frau, welche den Ausweis per Smartphone einscannte. Die Frau bejahte zwar die Frage, doch auf ihrem Display erschien eine gegenteilige Meldung: "Die Person existiert nicht, oder der Ausweis wurde für ungültig erklärt", lautete die Botschaft. Die Meldung wurde von einer Kamera des Staatsfernsehens eingefangen und verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken.

Die Verfassungsreform wurde nicht per Referendum wie von Chávez initiiert, sondern per Dekret von Maduro. Die Zusammensetzung kommt eindeutig ihm zugute. Maduro beruft sich auf Artikel 348 der jetzigen Verfassung, die die Einberufung durch den Staatspräsidenten erlaube.

19,4 Millionen Venezolaner - aber die Opposition beteiligte sich nicht, in einem eigenen Referendum lehnten über sieben Millionen Menschen Mitte Juli die verfassungsgebende Versammlung ab. Es gab am Sonntag 14.515 Wahlzentren, rund 232.000 Soldaten sicherten die Wahl ab.

Die umstrittene Wahl am Sonntag hatte zu den heftigsten Ausschreitungen in dem tief gespaltenen Land seit vier Monaten geführt. Dabei wurden nach Angaben der Behörden wurden mindestens zehn Menschen getötet. Die Opposition sprach von mehr als einem Dutzend Todesopfern.

Nationalgarde rückt aus

Im Bundesstaat Tachira wurden zwei Jugendliche im Alter von 13 und 17 Jahren tödlich von Kugeln getroffen. In demselben Bundesstaat an der Grenze zu Kolumbien war kurz zuvor ein Soldat während einer Demonstration getötet worden. Weitere Tote gab es in anderen Landesteilen. Auch einer der Kandidaten für das Verfassungsgremium wurde in der Nacht zu Sonntag getötet. Mehrere Angreifer drangen in das Haus von José Félix Pineda in Ciudad Bolívar ein und erschossen den 39-jährigen Anwalt. Seit Beginn der Oppositionsproteste gegen Maduro Anfang April wurden bereits mehr als 120 Menschen getötet.

Im Westen der Hauptstadt Caracas rückte die Nationalgarde aus, um Straßenblockaden von Regierungsgegnern zu entfernen. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Gummigeschosse ein. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften wurden auch aus den Städten Maracaibo und Puerto Ordaz gemeldet.

Die verfassungsgebende Versammlung soll nach Darstellung des sozialistischen Präsidenten Maduro den "bewaffneten Aufstand" beenden und das Land befrieden. Die Opposition fürchtet dagegen eine kaum noch kontrollierbare Machtfülle für Maduro und seine Partei, denn das Gremium kann alle anderen staatlichen Institutionen auflösen.