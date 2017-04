Die 27 restlichen EU-Staaten gehen einig wie nie in die Brexit-Verhandlungen. Knackpunkte sind der Status von EU-Ausländern, die Landesgrenze zu Irland - und die entstehenden Kosten. Die soll nun London tragen: "Ein Gratis-Brexit ist nicht möglich", so Belgiens Premier Charles Michel.

Die EU hat ihre Richtlinien für die Brexit-Verhandlungen festgezurrt. Die zentralen Fragen seien zunächst, wie viel Geld Großbritannien der Europäischen Union noch schulde und wie der Aufenthaltsstatus von britischen Bürgern im EU-Ausland und EU-Bürgern in Großbritannien organisiert werden könne, sagte Ratspräsident Donald Tusk nach einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der übrigen 27 EU-Länder. Erst dann könne über Themen wie die zukünftigen Handelsbeziehungen zu Großbritannien gesprochen werden.

Summe von rund 60 Milliarden Euro

Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmte dem zu: "Finanzielle Dinge gehören für uns zu den Trennungsfragen sehr eindeutig dazu." Schätzungen zufolge könnte Brüssel bis zu 60 Milliarden Euro verlangen. Diese Summe aber, so Merkel, sei noch keine "Forderung" an Großbritannien.

Über die Schlussrechnung nach über 40 Jahren EU-Mitgliedschaft dürfte es in den Brexit-Verhandlungen Streit geben. Dazu zählen Haushaltsverpflichtungen, Zusagen gegenüber EU-Institutionen sowie Pensionskosten für Beamte und einiges andere. Die britische Regierung lehnt es ab, nach dem Brexit weiter große Summen an die EU zu überweisen.

Tusk: "Vergangenheit ordnen"

Zudem hatte die Regierung in London eigentlich gehofft, parallel zu den von Tusk genannten Punkten auch schon über ein neues Handelsabkommen zu verhandeln. "Bevor wir über die Zukunft diskutieren, müssen wir die Vergangenheit ordnen", sagte hingegen Tusk. "Wir werden das mit echter Sorgfalt handhaben - aber entschlossen."

Die britischen Bürger hatten im Juni vergangenen Jahres in einem Referendum mehrheitlich für einen Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Weil es das erste Land ist, das diesen Schritt unternimmt, betreten beide Seiten bei den Verhandlungen Neuland. Festgehalten ist in den Europäischen Verträgen, dass die Austrittsverhandlungen zwei Jahre dauern sollen.

"Richtlinien einstimmig angenommen"

Diese Frist begann am 29. März, als die britische Premierministerin Theresa May offiziell den Antrag für einen Austritt stellte. Die Verhandlungen selbst sollen kurz nach der vorgezogenen Neuwahl in Großbritannien am 8. Juni beginnen. Bei ihrem Gipfel stimmten die übrigen 27-Staats- und Regierungschefs nun ihre Positionen aufeinander ab. "Richtlinien einstimmig angenommen", twitterte Tusk nach dem Treffen.

Der belgische Premier Charles Michel erklärte, die EU-27 würden sich nicht von Großbritannien spalten lassen. Unter anderem wollen sie die Regierung in London für ausstehende Kosten zur Kasse bitten. "Wenn man nicht länger Teil des Clubs ist, hat das Konsequenzen", sagte Michel. "Ein Gratis-Brexit ist nicht möglich."

"Alle Seiten brauchen solide Garantien"

Tusk will neben der Geldfrage ganz oben auf die Agenda vor allem das Schicksal jener Menschen setzen, die bisher aufgrund der Freizügigkeit in der EU in allen Mitgliedsstaaten arbeiten konnten, also auch Briten auf dem Kontinent und umgekehrt. Alle Seiten bräuchten "solide Garantien für alle Bürger und ihre Familien, die vom Brexit auf beiden Seiten betroffen sein werden", sagte Tusk. "Dies muss die oberste Priorität sein."

Rund drei Millionen Bürger aus den 27 anderen EU-Ländern leben in Großbritannien, während bis zu zwei Millionen Briten in Festlandeuropa leben. Tusk sagte, die Einheit der 27 werde auch der britischen Regierung helfen, weil sie während der gesamten Gespräche politische Gewissheit haben werde. "Unsere Einheit ist auch im Interesse des Vereinigten Königreichs", sagte er. In den vergangenen Jahren war die EU häufig gespalten bei Themen wie der Finanzkrise und darüber, wie mit Hunderttausenden Migranten umgegangen werden soll, die in die EU kommen.

Sonderstatus für Nordirland

Bei ihrem Gipfel betonten die Staats- und Regierungschefs auch, dass Nordirland der EU in der Zukunft beitreten könne, wenn die Nordiren für einen Zusammenschluss mit dem EU-Mitgliedsstaat Irland stimmen. Eine entsprechende Erklärung sei im Protokoll des Gipfels enthalten, sagte der irische Europaminister Dara Murphy. Die künftigen Beziehungen zwischen Irland und Großbritannien haben sich als ein Hauptproblem der Brexit-Verhandlungen herauskristallisiert. Denn dort liegt auch die einzige Landgrenze zur EU.