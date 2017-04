Brexit: EU-Chefs billigen Fahrplan - in Rekordzeit

Blitz-Sondergipfel in Brüssel

Bild EU-Staatschefs am runden Tisch

Die britische Regierung hat bei der Europäischen Union den Antrag auf Austritt offiziell eingereicht. Premierministerin May hatte das Schreiben unterzeichnet. Spätestens im März 2019 soll die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs Geschichte sein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet mit schwierigen Verhandlungen über den geplanten EU-Austritt Großbritanniens. Die Gespräche würden den Beteiligten einiges abverlangen, sagte sie in einer Regierungserklärung im Bundestag.

Jetzt wird es ungemütich für die Briten: Die 27 restlichen Staaten der EU haben die Leitlinien für den Brexit-Fahrplan beschlossen - einstimmig und in weniger als 15 Minuten. Dabei ließen sie schon mal die Muskeln spielen. "Der Brexit hat einen Preis", hatte Frankreich London im Vorfeld gewarnt.

Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Samstag zu ihrem Blitz-Sondergipfel ohne Großbritannien zusammengekommen und haben ihre Position in den anstehenden Brexit-Verhandlungen beschlossen. Der Beschluss sei in "einer Rekordzeit von weniger als 15 Minuten" getroffen worden, ergänzte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Die Brexit-Verhandlungen werden wahrscheinlich nach einer vorgezogenen Neuwahl in Großbritannien am 8. Juni beginnen. Zentraler Punkt ist die Forderung, in zwei Phasen zu verhandeln. Erst müssten Fragen des Austritts ausreichend geklärt sein, bevor die EU mit Großbritannien über die künftige Zusammenarbeit verhandele.

Erst Trennungsgespräche, dann Zukunft

Dies hatte auch Kanzlerin Angela Merkel unmittelbar vor dem EU-Sondergipfel bekräftigt. Erst müssten Trennungsverhandlungen mit Großbritannien geführt werden, dann könne über die Zukunft gesprochen werden. Vordringliche Themen seien die künftigen Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und der Briten in der EU, aber auch finanzielle Dinge. "Die gehören für uns zu den Trennungsfragen sehr eindeutig dazu."

Finanzielle Ansprüche an London werden auf bis zu 60 Milliarden Euro geschätzt. Merkel sagte weiter: "Wir wollen auch in Zukunft gute Beziehungen zu Großbritannien, aber wir wollen auch als 27 unsere Interessen gemeinschaftlich vertreten. Das ist bislang extremgut gelungen", betonte sie.

Neben den Kosten gehören die künftigen Rechte der EU-Bürger in Großbritannien zu den Kernfragen der bevorstehenden Verhandlungen. In Großbritannien leben derzeit etwa 3,2 Millionen Bürger aus anderen EU-Ländern, darunter 100.000 Deutsche.

"Einen Preis und Kosten"

Der Brexit werde für das Vereinigte Königreich "natürlich einen Preis und Kosten" haben, hatte Frankreichs Präsident François Hollande schon vorher in Brüssel gewarnt. Ziel sei zwar nicht eine Bestrafung Londons für den EU-Austritt. Es sei aber klar, dass "Europa seine Interessen zu verteidigen weiß und dass Großbritannien außerhalb der EU morgen eine weniger gute Position haben wird als in der EU".

Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel betonte ebenfalls, es dürfe von Seiten Londons "kein Rosinenpicken" geben. "Aber wir dürfen auch nicht Großbritannien bestrafen." Dies wäre "ein falsches Zeichen".

Bettel: Türkei kein Thema

Bettel wies auch Ankündigungen Merkels vom Donnerstag zurück, dass der Gipfel sich auch mit der Türkei-Frage beschäftigen werde. Dies stehe nicht auf der Tagesordnung, sagte er. Dieses Thema könne nur im Kreis aller 28 EU-Staaten einschließlich Großbritanniens besprochen werden. Angesichts des massiven Vorgehens der türkischen Regierung gegen ihre Gegner werden in der EU die Forderungen lauter, die Beitrittsverhandlungen mit Ankara zu stoppen.